El Ayuntamiento de Salamanca abrirá el plazo para participar en la Cabalgata de Reyes el próximo 11 de noviembre

El Ayuntamiento de Salamanca abrirá el próximo 11 de noviembre el plazo de solicitud para que los ciudadanos puedan formar parte de la comitiva de la Cabalgata de Reyes Magos, que recorrerá la ciudad el 5 de enero. Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 11 al 25 de noviembre, a través de la página web www.ciudaddecultura.org.

Hay 80 plazas disponibles para acompañar a los Reyes Magos subidos en las carrozas que formarán parte de la comitiva. En esta categoría se podrán inscribir todos los niños y niñas que hayan nacido entre el 1 de enero de 2014 y el 31 de diciembre de 2018 y que estén empadronados en la ciudad de Salamanca. El disfraz que utilicen deberá ser de temática navideña y será aportado por los propios niños.

Además, las personas nacidas hasta el 31 de diciembre de 2013 también podrán acompañar a Sus Majestades, en este caso como séquito a pie, para lo cual hay setenta y cinco plazas disponibles. Las solicitudes para esta categoría se pueden presentar también del 11 al 25 de noviembre a través de la misma página web de la Fundación. En el caso del séquito a pie, el disfraz de temática navideña será aportado por la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

Si el número de solicitudes es superior a las plazas existentes en cualquiera de las categorías, se celebrará un sorteo público el día 2 de diciembre a las 10:00 horas en la Sala de la Palabra del Teatro Liceo. El listado de admitidos para ambas modalidades se publicará posteriormente en la web de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, www.ciudaddecultura.org.