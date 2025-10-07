El Ayuntamiento de Salamanca amplía a ocho las plazas del concurso-oposición para Inspector/a de Policía Local

El Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado la ampliación del número de plazas ofertadas en el concurso-oposición restringido para cubrir puestos de Inspector/a de la Policía Local, que pasa de seis a ocho plazas en total.

La medida fue aprobada mediante Resolución, con fecha 29 de septiembre de 2025, en virtud de lo dispuesto en las bases de la convocatoria publicadas previamente en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOPSA), el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL) y el Boletín Oficial del Estado (BOE) durante el mes de marzo.

Según se recoge en el documento oficial, la ampliación responde a la existencia de dos nuevas vacantes en la plantilla de la Policía Local, tras el nombramiento de dos aspirantes como Mayores de Policía Local el pasado 28 de agosto, quienes hasta entonces ocupaban plazas de Inspector.

De esta forma, el proceso selectivo —iniciado para cubrir seis vacantes incluidas en la Oferta de Empleo Público de 2024— incrementa su número total a ocho, tal y como permiten las bases de la convocatoria, que prevén la ampliación “con las vacantes existentes o que puedan producirse hasta la finalización de las pruebas selectivas, siempre que estén dotadas presupuestariamente”.

Con esta resolución, el Ayuntamiento busca reforzar la estructura de mando de la Policía Local y garantizar la cobertura de todos los puestos disponibles en la escala de inspección.