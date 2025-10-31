El Ayuntamiento de Salamanca analiza la solicitud de licencia de obras para el futuro centro de inmigrantes de Puente Ladrillo

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Salamanca, Fernando Carabias, ha comunicado que se ha solicitado la licencia de obras para acometer la reforma del edificio de la antigua residencia San Juan de Sahagún, situado en la carretera de Aldealengua, con el objetivo de transformarlo en un centro de acogida para inmigrantes en el barrio de Puente Ladrillo.

Según ha explicado el edil, los servicios técnicos municipales han analizado la documentación presentada, que “todavía está por valorar”, y ya se ha formulado algún requerimiento adicional a la empresa. “Estamos analizando cuestiones formales” ha precisado, insistiendo en que el expediente sigue su curso administrativo.

Esta solicitud de licencia supone un nuevo paso en un proyecto que lleva meses generando controversia en el barrio y entre las instituciones. Tal y como informó Salamanca24horas, Tragsa ya había presentado previamente una declaración responsable para habilitar el inmueble como centro de acogida, aunque las obras fueron paralizadas por falta de documentación requerida por el Ayuntamiento.

Además, la Junta de Castilla y León advirtió en su momento de que la propuesta supera los límites establecidos por la normativa autonómica, que fija un máximo de 120 plazas en este tipo de instalaciones.

El Ayuntamiento de Salamanca ha reiterado en diversas ocasiones su malestar por la falta de información por parte del Gobierno central sobre el alcance del proyecto, al tiempo que en Puente Ladrillo se han concentrado, en los últimos meses, numerosas protestas vecinales. Cabe recordar que comerciantes y vecinos han organizado recogidas de firmas y concentraciones en contra de la apertura del centro, mientras que otros colectivos han mostrado su apoyo a la iniciativa, reclamando una gestión transparente y solidaria.

Con la nueva solicitud de licencia sobre la mesa, el Ayuntamiento deberá determinar si la documentación presentada cumple con los requisitos técnicos y urbanísticos. Hasta entonces, el futuro del centro de inmigrantes de Puente Ladrillo sigue pendiente de resolución administrativa.