El Ayuntamiento de Salamanca aprobará el IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género "antes de final de año"

El IV Plan de Igualdad y Contra la Violencia de Género de la Ciudad de Salamanca será aprobado "antes de final de año", según ha adelantado el Ayuntamiento. El documento será abordado el 23 de diciembre por la Comisión de Bienestar Social y tramitado el día 30 en el Pleno del consistorio.

El plan nace de las propuestas y sugerencias de las asociaciones de mujeres, expertos de las universidades y miembros de la comunidad educativa de Primaria y Secundaria, entre otros colectivos. Todos ellos han mantenido reuniones con miembros de la Corporación Municipal.

Tendrá una vigencia de cuatro años y marca el camino para la construcción "de una sociedad más equitativa, donde todas las personas, sin distinción de género, origen, condición socioeconómica o cualquier otro factor, puedan disfrutar de las mismas oportunidades y derechos", mantienen desde el Ayuntamiento.

Las 88 medidas que incluye se articulan en seis líneas estratégicas: urbanismo y seguridad; empoderamiento, participación y promoción; empleo y formación; coeducación y cultura; y violencia de género. También se incluirá la perspectiva de género de forma transversal y se potenciará la conciliación de la vida laboral y familiar.