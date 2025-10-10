El Ayuntamiento de Salamanca aprueba el Proyecto de Ordenanzas para 2026 con congelación de impuestos y ajuste en tasas de basura y transporte

El pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado inicialmente el Proyecto de Ordenanzas para 2026, que mantiene por duodécimo año consecutivo la congelación de los cinco principales impuestos municipales: el impuesto sobre bienes inmuebles (IBI), la plusvalía, el impuesto sobre construcciones (ICIO), el impuesto sobre actividades económicas (IAE) y el impuesto sobre vehículos. Además, se congelan la mayoría de las tasas y precios públicos.

En estos doce años, el IPC acumulado ha sido del 27,4%, pero los tributos municipales no han subido en esta proporción, e incluso el IBI llegó a bajar un 5% en 2019.

No obstante, el proyecto contempla una actualización del 2,7% en algunas tarifas vinculadas a compromisos contractuales, como agua, alcantarillado, servicios funerarios, el Mercado Central, estacionamiento y depuración, así como en el transporte urbano. El bono-bus especial se mantiene congelado. A pesar de este aumento, el coste del transporte en autobús seguirá siendo de los más bajos del país, gracias a una subvención municipal del 75,5%. Cabe destacar que las tarifas de transporte permanecieron congeladas entre 2015 y 2023, periodo en que el IPC subió un 21,3%.

Por otro lado, la tasa por la recogida de basura se ajusta para evitar un déficit en el servicio y cumplir con la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, vinculando su importe a la generación de residuos. En 2026, la cuantía se acercará al coste real del servicio, que supera los 23 millones de euros. Para el 81% de los contribuyentes, el incremento mensual será de entre 1,14 y 1,35 euros.

Este reajuste responde también a los mayores costes del depósito de residuos en el Centro de Tratamiento de Residuos (CTR) de Gomecello, incrementados por nuevos impuestos estatales desde 2022, que han subido un 446,20%.

Hasta la entrada en vigor de esta normativa estatal, el Ayuntamiento había mantenido congelada la tasa de basura desde 2015, pese al aumento del IPC y de los costes del servicio.

Finalmente, se mantienen los beneficios fiscales vigentes para familias con menores ingresos y para incentivar la actividad económica.