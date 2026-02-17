El Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Síndrome de Asperger-TEA estrechan lazos en inclusión laboral y social

El Ayuntamiento de Salamanca, junto a la Asociación Asperger-TEA Salamanca, ha celebrado un acto enmarcado en el Día Internacional del Síndrome de Asperger.

Durante la reunión, Myriam Rodríguez, concejala de Familia e igualdad de oportunidades, ha estado acompañada de profesionales, familiares y usuarios de la Asociación Asperger- TEA Salamanca. Durante sus respectivas intervenciones, entre las que ha destacado la lectura de un manifiesto común, todos ellos han puesto el foco en la necesidad y urgencia que corre por avanzar hacia una sociedad que garantice la igualdad de oportunidades para las personas dentro del espectro autista.

Rodríguez, por su parte, ha querido poner de manifiesto la colaboración que existe con la entidad desde 2015 un periodo durante el que, ha reseñado, la asociación ha experimentado un incremento significativo en número de socios y de la demanda de servicios.

Además, el Ayuntamiento colabora directamente en la financiación del proyecto ‘Empleo y TEA’ para realizar un análisis empresarial que facilita identificar y crear oportunidades laborales inclusivas para personas con síndrome de Asperger-TEA, así como la adaptación del entorno laboral a sus necesidades.

Actualmente, la organización cuenta con 107 usuarios diagnosticados con trastorno del espectro autista y sus respectivas familias y, desde la organización, ofrecen cerca de una veintena de cursos que tienen como objetivo orientar el dignóstico, su intervención terapéutica, apoyo educativo, promoción de la autonomía personal y la inserción en el mundo laboral.

Uno de los avances, han explicado a los medios de comunicación, ha sido la inauguración de un piso lanzadera que tiene como premisa impulsar la vida independiente de personas adultas con Asperger. Este hito se ha logrado gracias al Ayuntamiento de Salamanca y al Patronato Municipal de Vivienda.

En lo que al ámbito escolar se refiere, y según los datos que se han leído públicamente, hasta un 71 % del alumnado con diagnóstico de autismo de nivel 1 ha sufrido acoso escolar en algún momento, lo que evidencia más necesidad en concienciación.

Asimismo, han instado a la sociedad a promover un lenguaje respetuoso y actualizado que ayude a erradicar falsos estereotipos y que fomente la visibilidad de aquellos que han sido digansticados con TEA.