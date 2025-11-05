El Ayuntamiento de Salamanca celebra el IV Encuentro de Participación Local este miércoles
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el encuentro está diseñado para ser un foro donde se permita el intercambio de experiencias de éxito y se fomente activamente la participación ciudadana en la vida municipal
El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Concejalía de Participación Social y Voluntariado, organiza este miércoles, 5 de noviembre, el IV Encuentro de Participación Local. La cita se desarrollará en el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados y tiene como principal meta dar una mayor visibilidad y reconocimiento a la fundamental labor que desempeñan las asociaciones de vecinos y las entidades de participación en los diferentes barrios de la ciudad.
Intercambio de éxitos y fomento de la implicación ciudadana
Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el encuentro está diseñado para ser un foro donde se permita el intercambio de experiencias de éxito y se fomente activamente la participación ciudadana en la vida municipal. La jornada arrancará a las 17:30 horas con la bienvenida oficial, a cargo del concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín. A continuación, se presentarán experiencias destacadas con las intervenciones del fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, Víctor Ventosa, y el secretario del Defensor del Mayor, Argimiro Pérez Estévez.
Actividades de la Policía Local y mesa redonda de clausura
El programa de la tarde continuará a las 18:00 horas con la realización de diversas actividades a cargo de la Policía Local de Salamanca. Tras una breve pausa para el café, el evento culminará con una mesa redonda a partir de las 19:00 horas. Esta mesa de debate contará con la participación de representantes de algunas de las entidades más activas de la ciudad, incluyendo a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), la Asociación de Vecinos Puentelave, la Asociación Colectivo Khora y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.
Con esta cuarta edición, el Ayuntamiento consolida una cita clave para fortalecer el tejido asociativo y la implicación de los vecinos en el diseño y la mejora de sus barrios.
También te puede interesar
Lo último