El Ayuntamiento de Salamanca celebra el IV Encuentro de Participación Local este miércoles

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de su Concejalía de Participación Social y Voluntariado, organiza este miércoles, 5 de noviembre, el IV Encuentro de Participación Local. La cita se desarrollará en el Centro Municipal Integrado (CMI) Victoria Adrados y tiene como principal meta dar una mayor visibilidad y reconocimiento a la fundamental labor que desempeñan las asociaciones de vecinos y las entidades de participación en los diferentes barrios de la ciudad.

Intercambio de éxitos y fomento de la implicación ciudadana

Según ha informado el Consistorio en un comunicado, el encuentro está diseñado para ser un foro donde se permita el intercambio de experiencias de éxito y se fomente activamente la participación ciudadana en la vida municipal. La jornada arrancará a las 17:30 horas con la bienvenida oficial, a cargo del concejal de Participación Social y Voluntariado, Roberto Martín. A continuación, se presentarán experiencias destacadas con las intervenciones del fundador y presidente de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural, Víctor Ventosa, y el secretario del Defensor del Mayor, Argimiro Pérez Estévez.

Actividades de la Policía Local y mesa redonda de clausura

El programa de la tarde continuará a las 18:00 horas con la realización de diversas actividades a cargo de la Policía Local de Salamanca. Tras una breve pausa para el café, el evento culminará con una mesa redonda a partir de las 19:00 horas. Esta mesa de debate contará con la participación de representantes de algunas de las entidades más activas de la ciudad, incluyendo a la Federación de Asociaciones de Vecinos de Salamanca (Fevesa), la Asociación de Vecinos Puentelave, la Asociación Colectivo Khora y la Asociación de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios.

Con esta cuarta edición, el Ayuntamiento consolida una cita clave para fortalecer el tejido asociativo y la implicación de los vecinos en el diseño y la mejora de sus barrios.