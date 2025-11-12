El Ayuntamiento de Salamanca cierra parques y la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela debido a la alerta por fuertes rachas de viento

Debido a la alerta por fuertes rachas de viento durante la jornada de este miércoles, el Ayuntamiento de Salamanca ha adoptado una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los peatones.

En concreto, se cierra la zona arbolada de la Ciudad Deportiva de la Aldehuela, el Parque de los Jesuitas, el Parque Botánico de Huerta Otea, el Jardín de la Merced, el Huerto de Calixto y Melibea, el paseo central del Parque Picasso, la zona infantil y el entorno del cedro catalogado del Parque de La Alamedilla, el paseo de Carmelitas a la altura del Campo de San Francisco y la zona arbolada del Jardín de los Gozos y las Sombras. Esta medida permanecerá activa hasta que las rachas de viento y las condiciones climatológicas adversas remitan y no supongan ningún riesgo para la población por caída de ramas.

El Consistorio recuerda la importancia de extremar todas las precauciones que sean necesarias y protegerse del viento. Además, recomienda retirar elementos exteriores de terrazas, balcones y azoteas.

Mientras, los servicios municipales de Bomberos, Policía Local y Parques y Jardines están alerta para poder atender los avisos que pudieran registrarse.