El Ayuntamiento de Salamanca da un fuerte impulso a la renovación de tuberías de abastecimiento de agua

El Ayuntamiento de Salamanca está dando un fuerte impulso a la renovación de la red de abastecimiento de agua en los barrios de la ciudad para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Esta semana se han aprobado dos proyectos para la renovación de dos kilómetros de tuberías en quince calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad, con un presupuesto total de licitación en torno a 730.000 euros.

En el barrio Blanco, donde en los últimos años se han modernizado las calles Santa Rita y Misión, y actualmente se completa el bulevar de la avenida de Salamanca, se renovarán 1.155 metros de tuberías de las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio.

El segundo proyecto permitirá la renovación de 850 metros de tuberías entre la calle Nueva Guinea del barrio Puente Ladrillo y dos tramos del Camino de las Aguas, en Prosperidad, entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor y entre las calles Villaviciosa y Quintero, dando continuidad a los trabajos realizados en 2025 entre las calles Jorge Ibor y Villaviciosa.

La red de distribución de agua en estas calles está compuesta por materiales que actualmente no se utilizan y que presentan un estado de conservación degradado. Con estos proyectos de renovación, se conseguirá prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos. Ambos incluyen la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario así como pozos de limpia y desagüe.

Renovación de casi 40 kilómetros de tuberías desde el año 2019

Con estos dos proyectos a ejecutar en 2026, la renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 18,2 kilómetros de longitud en 91 calles con una inversión total en torno a 5,6 millones de euros.

Esta fuerte inversión del Ayuntamiento de Salamanca se suma a la ejecutada durante el mandato anterior, entre los años 2019 y 2023, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad con una inversión total superior a 8,7 millones de euros.

Beneficios de la renovación de tuberías: ahorro de agua y mejor servicio a los ciudadanos

La renovación de la red de abastecimiento de agua desde la puesta en marcha del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017 ha propiciado un ahorro neto de superior a 19,5 millones de metros cúbicos de agua, cantidad que supera el suministro para toda la ciudad de Salamanca durante trece meses.

Las mejoras no sólo han permitido sustituir las tuberías actuales y ahorrar agua, mejorando el servicio para los vecinos, sino que además evitan las molestias como consecuencia de las roturas en la red.

Gracias a este sistema inteligente, que regula la presión en la red cuando hay menor demanda de agua y optimiza esta presión según demanda, aumenta en dieciséis años la vida útil de las tuberías.

El GAP se controla desde la potabilizadora, hasta cuyo centro de mando y visualización, desde donde profesionales del Servicio de Aguas de Salamanca coordinan este sistema inteligente, llegan a diario más de 10.000 datos que permiten tener monitorizada la red de forma permanente para mejorar la calidad del servicio evitando averías, minimizar las perdidas y los sectores afectados en el caso de producirse las mismas.

Otras innovaciones tecnológicas para mejorar el Servicio Municipal de Aguas

El Servicio Municipal de Aguas del Ayuntamiento de Salamanca continúa modernizando los contadores de la ciudad, dando cumplimiento al Real Decreto 178/2021 para permitir realizar un control y seguimiento de posibles fugas estructurales mediante la implantación de mejoras de medios digitales, y al Real Decreto 3/2023 por el que se establece la instalación de sistemas de lectura remota a todo el parque de contadores dentro de la política de concienciación y fomento entre los consumidores del uso del agua del grifo.

Esta gestión más transparente, eficiente y sostenible, que ya se aplica a cerca de 48.880 contadores en la ciudad, el 66% del total, supone una serie de ventajas para los usuarios, como la posibilidad de detección de fugas interiores, la detección de consumos si la casa está deshabitada y la detección de no consumos en viviendas habitadas, por ejemplo por personas mayores, así como alertas automáticas que puede fijar el usuario sobre sus consumos anómalos.

Con ello el usuario puede evitar consecuencias tanto económicas como de daño en los inmuebles, además del consiguiente ahorro en el consumo de agua. Así, se puede realizar una consulta automática del consumo en tiempo real a través de la aplicación móvil Aqualia Contact, disponible para sistemas Android e iOS.

A la modernización de la totalidad de contadores de la ciudad para permitir realizar un control y seguimiento de posibles fugas estructurales mediante la implantación de mejoras de medios digitales se suma un sistema tecnológico para la localización y reparación de fugas ocultas en la red de abastecimiento de agua.

Este trabajo se realiza mediante la utilización de un geófono, un aparato especial que detecta las fugas por el método electroacústico, esto es, mediante el sonido. El geófono tiene una gran capacidad de amplificación que permite la localización incluso de pequeñas pérdidas de agua que no afloran al pavimento.

Para que el sonido de estas pequeñas pérdidas de la red sea reconocible y no se confunda con el paso normal del agua por las tuberías, estos trabajos de ‘caza de fugas’ se realizan en horario nocturno, entre las 00:00 y las 6:30 horas, cuando la gran mayoría de la ciudad duerme y el consumo de agua es mínimo.

Con este trabajo se pueden revisar unos 20 kilómetros a la semana, lo que se complementa con la reparación de las fugas localizadas por la noche con el personal especializado durante la jornada diurna. Los buscadores de fugas de Aqualia en Salamanca son además profesionales multidisciplinares que realizan otras labores de gestión como fontaneros, encargados o personal técnico del departamento de redes en su jornada habitual, lo que supone un plus de implicación y conocimiento de la red.

Toda la información tratada con la plataforma de IA Aqualia Water Analytics y posterior análisis del personal técnico indica e incluso anticipa el área en la que se ha prelocalizado la fuga para su ubicación exacta a través de los detectores de sonido. De esta manera, se reduce notablemente la distancia a inspeccionar por métodos tradicionales, se revisan más kilómetros de red en menos tiempo y, como consecuencia, se aumenta la periodicidad del control en cada zona.