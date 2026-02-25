El Ayuntamiento de Salamanca da un impulso histórico a la naturalización de la ciudad con la plantación de más de 32.000 árboles

El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde para contribuir a una ciudad aún más saludable, adaptada al cambio climático y, por tanto, con una mayor calidad de vida para las personas gracias a la introducción de la naturaleza en entornos urbanos.

Este compromiso con el incremento de la masa arbórea de la ciudad contribuye a que Salamanca siga siendo una de las ciudades con mejor calidad del aire, según los datos de la Agencia Europea del Medio Ambiente, tras el impulso histórico en la naturalización de la ciudad con la plantación de más de 32.000 árboles durante los últimos meses.

Plantacion Colegio Esclavas en calle Lugo

En la actualidad, las zonas verdes municipales suman más de 127.000 árboles y 55.000 arbustos, en torno a un 45% más que a comienzos de este mandato, repartidos por los más de 2,9 millones de metros cuadrados de zonas verdes municipales. De esta forma, hay 20 metros cuadrados por habitante, más del doble de la cantidad recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable.

A estas cifras hay que sumar la masa arbórea de la ribera del río Tormes, competencia de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), así como del campus universitario Miguel de Unamuno y de patios privados. Por tanto, sumando todas las zonas verdes del término municipal, en la actualidad hay más de un árbol por habitante.

Plantacion Colegio Esclavas en calle Lugo

Este esfuerzo ha sido reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World’ 2024 y 2025, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con los árboles urbanos. Este reconocimiento se suma al Premio Árbol concedido a Salamanca en el año 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA por el fomento de los espacios naturales urbanos para favorecer la salud y el bienestar de los habitantes de la ciudad de manera sostenible.

Especies autóctonas y beneficiosas para la salud

Para la plantación de más de 32.000 árboles se ha utilizado una gran variedad de especies autóctonas y otras que aportan mayor multifuncionalidad a los diferentes espacios verdes, facilitando el incremento de la biodiversidad, la conectividad ecológica y la mejora de los servicios de los ecosistemas, que a su vez repercuten en una mayor salud urbana y de quienes habitan la ciudad.

Se trata, entre otras, de arces, castaños, acacias, alisos, modroños, abedules, cedros, avellanos, cipreses, membrillos, fresnos, nogales, almendros, cerezos, perales, sauces, alcornoques, encinas y robles.

Plantacion asociaciones salud calle La Bañeza

A través de estas plantaciones, se adoptan medidas de lucha frente a los efectos del cambio climático a través de la generación de sumideros de carbono. Así, las especies de arbolado seleccionadas se combinan formando módulos de plantación, además de diferenciarse por las ubicaciones donde se ha llevado a cabo cada plantación.

Por otra parte, se eleva la biodiversidad de árboles en el ecosistema urbano para evitar la tendencia al monocultivo, dado que puede suponer un riesgo sanitario en caso de desarrollarse plagas y enfermedades que pueden alcanzar una elevada virulencia y aparecer formas resistentes, como así ha pasado, por ejemplo, con la grafiosis.

Plantacion voluntarios en Corredores Verdes

Con la introducción de determinadas especies donde destaca su floración, se incrementa el número de polinizadores e insectos auxiliares benignos para el ser humano y beneficiosos para combatir plagas como el pulgón.

Igualmente, con estas medidas se incrementa la avifauna de la ciudad, atraída en muchos casos por los frutos, tales como gorriones, mirlos o jilgueros, entre otros. Asimismo, las especies presentan una variabilidad cromática bien por su floración o color de hojas debido a los cambios estacionales del año, aportando bienestar para las personas.