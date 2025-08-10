El Ayuntamiento de Salamanca demanda al Consejo Superior de Deportes por el pago de la pista de atletismo de la Aldehuela

El Ayuntamiento de Salamanca ha presentado una demanda contra el Consejo Superior de Deportes (CSD) para reclamar el pago de 1.037.032 euros, una parte de la subvención comprometida para la construcción de la pista cubierta de atletismo de La Aldehuela. El coste total de la obra ascendió a 8.550.053 euros.

En 2008, el CSD, la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de Salamanca firmaron un acuerdo de colaboración para financiar las instalaciones de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela. En ese protocolo, el CSD se comprometió a aportar 3.537.972 euros para la pista de atletismo, pero una parte de esa cantidad aún está pendiente de pago.

El consistorio salmantino ha intentado recuperar la deuda en tres ocasiones, la última de ellas el pasado 29 de mayo de 2024, a través de un requerimiento previo a la vía judicial. Ante la falta de respuesta, el Ayuntamiento ha optado por interponer la demanda contencioso-administrativa.

El Ayuntamiento argumenta que el CSD no puede decidir de forma unilateral no cumplir con el acuerdo, ya que no existe una razón objetiva para la falta de pago. Por ello, el consistorio ha decidido tomar medidas legales para reclamar la cantidad acordada.