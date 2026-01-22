El Ayuntamiento de Salamanca destina 133.000 euros a la Junta de Semana Santa para reafirmar su compromiso con la celebración

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el presidente de la Junta de Semana Santa, Francisco Hernández, han firmado este jueves un convenio en el marco de la Feria Internacional de Turismo (FITUR) para refirmar el compromiso del Ayuntamiento con la celebración religiosa.

El consistorio destinará así 133.090 euros a la organización, promoción y desarrollo de diversas actividades y actos que se celebrarán en la Semana Santa de este 2026. Esta cuantía supone un incremento del 44,8% respecto a la aportación acordada el año interior. La diferencia la marca la aportación extraordinaria destinada a la celebración del XXXVII Encuentro Nacional de Cofradías.

El convenio incluye una partida para la la adquisición, restauración o conservación de elementos procesionales y otra para la gestión, organización, promoción y conservación de la Semana Santa de Salamanca. Algunas de las actividades que se celebrarán con tal fin son el Concurso de Fotografía 'Semana Santa Salmantina', los actos de presentación del cartel anunciador y el pregón y el concierto de Dani Baza junto con la Banda Municipal de Música de Villamayor.