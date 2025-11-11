El Ayuntamiento de Salamanca destina 446.000 € para bonificar al 100% las instalaciones a 22 clubes deportivos

La Comisión Municipal de Hacienda del Ayuntamiento de Salamanca ha dado luz verde hoy a la firma de convenios que beneficiarán a 22 clubes deportivos de la ciudad, permitiéndoles la reducción del 100% en el precio público por el uso de las instalaciones municipales.

Esta medida, enmarcada en el compromiso municipal de fomentar el deporte para todos, supondrá un ahorro total de 446.317,43 euros para las entidades deportivas.

Entre los clubes beneficiados por la gratuidad se encuentran algunos de gran relevancia y tradición en la ciudad, como el Club de Baloncesto Perfumerías Avenida, el Club Balonmano Ciudad de Salamanca, y el Club Deportivo Federado Arelsa, además de agrupaciones de esgrima, tiro con arco, hockey, voleibol y gimnasia, entre otros.

Los acuerdos cubren el uso de una amplia red de instalaciones, incluyendo los complejos deportivos de Rosa Colorado, Lazarillo de Tormes y Río Tormes. También se incluyen pabellones como el de La Alamedilla y el Würzburg Silvia Domínguez. Como novedad en los convenios, se incorporan la sala de esgrima, la sala de tiro con arco y el rocódromo del Complejo de Lazarillo de Tormes.

Además de estos 22 convenios, la gratuidad en el uso de campos de fútbol municipales se mantiene vigente para los clubes de fútbol federado que utilizan estas instalaciones para sus entrenamientos y competiciones.