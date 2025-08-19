El Ayuntamiento de Salamanca destina más de 620.000 euros en ayudas de urgencia social durante el primer semestre

El Ayuntamiento de Salamanca ha concedido un total de 419 ayudas de urgencia social en la primera mitad del año, con un importe de 620.723,76 euros, para apoyar a las personas empadronadas en la ciudad que se encuentran en situaciones de grave necesidad económica.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado el "amplio y robusto escudo social" de la ciudad, afirmando que Salamanca es un "ejemplo de solidaridad e inversión social". Estas ayudas, que requieren una valoración técnica previa por los Centros de Acción Social, están destinadas a cualquier persona o unidad familiar que cumpla con los requisitos de residencia y unos límites de ingresos específicos.

Las ayudas cubren una amplia gama de necesidades básicas, incluyendo gastos de alimentación, higiene y suministros básicos de la vivienda (electricidad, agua, gas, etc.). También se financia el pago del alquiler de la vivienda habitual, con una cuantía máxima establecida por el índice de referencia de arrendamientos para la ciudad.

Además, la convocatoria contempla otros gastos esenciales para la salud y el bienestar, como tratamientos médicos y psicológicos, audífonos, gafas, prótesis, tratamientos dentales y medicación que no estén cubiertos por el Sistema Público de Salud. También se incluyen productos básicos para bebés, como pañales y comida infantil.