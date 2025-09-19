El Ayuntamiento de Salamanca facilita el acceso al empleo a 1.500 personas con su Plan Formativo Municipal

El Ayuntamiento de Salamanca está facilitando la inserción laboral de cerca de 1.500 personas a través de su Plan Formativo Municipal, que incluye 39 cursos diferentes. Así lo ha anunciado hoy la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, durante la entrega de diplomas a los participantes de los cursos de celadores y electricidad en edificios, impartidos en el Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL).

Cursos adaptados a las necesidades del mercado

Miryam Rodríguez ha destacado que este plan es el resultado del diálogo constante del consistorio con las empresas locales, lo que permite adaptar la formación a las necesidades de perfiles laborales específicos. La iniciativa no solo beneficia directamente a los participantes, sino que también contribuye a generar riqueza, modernizar los barrios y, sobre todo, a fijar población en la ciudad, ofreciendo a los salmantinos más oportunidades para desarrollar su proyecto de vida.

Amplia oferta de formación hasta final de año

Hasta finales de año, el plan continuará con la impartición de siete cursos presenciales (como auxiliar de almacén y cursos sobre energías renovables o habilidades digitales) y diez cursos online (que abarcan desde la manipulación de alimentos hasta el marketing digital y la gestión de redes sociales).

A estas acciones se suman otras iniciativas como el proyecto Laboris Helmántica, financiado con fondos europeos, así como dos programas mixtos de formación y empleo y cuatro programas de Formación Ocupacional para Desempleados (FOD), en colaboración con la Junta de Castilla y León.

Con todas estas medidas, el Ayuntamiento de Salamanca prevé facilitar el acceso al mercado laboral a unas 2.000 personas en 2025, una cifra que casi cuadriplica los resultados de 2024 y que refleja un notable incremento en la inversión en formación y empleo.