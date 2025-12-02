El Ayuntamiento de Salamanca ya tiene felicitación navideña: el dibujo de la alumna Olivia Hernández

El Ayuntamiento de Salamanca ya tiene felicitación que enviar a la comunidad educativa y otras entidades durante las fiestas. Se trata del dibujo ganador del segundo concurso 'Postal Navideña', realizado por Olivia Hernández Turrión, alumna del colegio Montessori. El trabajo, "repleto de originalidad" en palabras del alcalde, muestra a María y José de espaldas, cogiéndose de la mano y sosteniendo al Niño Jesús. "Muestra una perspectiva diferente. Ha sido premiado por su belleza y simbolismo", ha añadido Carlos García-Carbayo.

La ganadora, que ha obtenido una tarjeta regalo de 100 euros para gastar en un centro comercial de Salamanca, se ha impuesto a otros 156 alumnos de quinto y sexto de Primaria y primero y segundo de la ESO. Tres de ellos han sido premiados con un accesit: Lucía Andrea Monroy, estudiante del IES Venancio Blanco y Samuel Bermejo Sánchez y Eva Ríos Julián, ambos del colegio Padres Trinitarios.

II concurso escolar ‘Postal Navideña’ | S24H

La temática del certamen estaba centrada en el nacimiento de Jesús. Lucía lo ha representado con "un precioso fondo que recuerda al cielo de Salamanca"; Samuel ha reflejado "con todo detalle" el portal y la llegada de los Reyes Magos; mientras que Eva ha colocado a los protagonistas sobre tres grandes rocas.

La elección de los cuatro mejores dibujos no ha sido fácil. "Hemos recibido trabajos originales de mucha calidad. Tenemos una cantera de artistas de primer nivel en Salamanca", ha señalado el alcalde. El jurado, presidido por el concejal de Educación, Luis Sánchez Arévalo, ha secundado esas palabras: "Ha sido muy complicado. Todos se merecían el premio".