El Ayuntamiento de Salamanca fija el 28 de mayo para adjudicar 55 viviendas protegidas en Pizarrales

El Ayuntamiento de Salamanca ha cerrado la lista definitiva de solicitantes para las 55 viviendas protegidas de alquiler construidas en el barrio de Pizarrales, una promoción que ha despertado un alto interés con un total de 875 solicitudes, de las que 721 han sido admitidas.

El sorteo para adjudicar las viviendas se celebrará el próximo 28 de mayo en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’, tras publicarse la lista definitiva este viernes en la web municipal.

La promoción, financiada con fondos europeos NextGenerationEU dentro del programa de vivienda de alquiler social eficiente, incluye 55 viviendas, 55 trasteros y 56 plazas de garaje, y forma parte del impulso del Ayuntamiento al parque de vivienda asequible en la ciudad.

Del total de solicitudes, destaca el peso de los jóvenes menores de 36 años, que representan 428 peticiones y tienen prioridad en el acceso. También se reservan viviendas para personas con movilidad reducida y entidades sin ánimo de lucro.

El proyecto, con una inversión de 5,5 millones de euros, se integra en una zona donde ya existen otras promociones de vivienda pública y eleva a 325 el número de viviendas protegidas en alquiler en Salamanca, una cifra que seguirá creciendo con una nueva promoción prevista en la calle Túnel de la Televisión con 33 viviendas protegidas de alquiler con garaje. Además, el edificio contará con un garaje de cuatro plantas para un total de 222 plazas de estacionamiento.