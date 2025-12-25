El Ayuntamiento de Salamanca impulsa más de cinco mil actividades educativas durante el curso 2024/2025

El Ayuntamiento de Salamanca, a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes, ha presentado el balance del curso escolar 2024/2025, consolidando un modelo educativo que ha alcanzado a 141.843 participantes. En total, se desarrollaron 5.700 actividades diseñadas para enriquecer la formación de escolares, familias y docentes de la ciudad y su alfoz.

La programación se articuló en cuatro ejes estratégicos: actividades curriculares para alumnos, la Escuela de Familia, el programa Aula de Saberes para profesores y diversos proyectos educativos distribuidos por toda la ciudad.

La comunidad educativa ha respaldado masivamente estas iniciativas. Según las encuestas de calidad realizadas por la Fundación:

Equipos directivos: El 95% valora positivamente la organización y la comunicación.

Profesorado: Un 90,9% destaca la calidad de los monitores y el material didáctico.

Alumnado: El 83,7% de los escolares considera que las actividades son útiles para su formación.

De las 5.630 actividades dirigidas específicamente a escolares (con 139.563 asistentes), el bloque de Escuela de Salud fue el más demandado con 25.592 participantes. Le siguieron programas emblemáticos como "Aprendo en mi ciudad" (15.239 alumnos) y el bloque de "Letras y Lenguas" (13.960 alumnos).

El compromiso municipal también se reflejó en ayudas directas y conciliación:

Ayudas escolares: Se destinaron más de 143.600 euros para la adquisición de material escolar, beneficiando a 2.363 personas.

Conciliación: Las cuatro Escuelas Infantiles Municipales (Garrido, Pizarrales, El Rollo y Zurguén) cubrieron 411 plazas para menores de 3 años.

Talento: Se concedieron 15 becas de inmersión en centros de investigación para alumnos de Bachillerato.

El curso también destacó por su vertiente artística. La Escuela Municipal de Música y Danza contó con 931 matriculados, mientras que el Coro Ciudad de Salamanca formó a 129 alumnos de todas las edades. Además, programas de fomento de la lectura como "Al aire libro" y "La casa de los cuentos" atrajeron a 1.200 personas fuera del horario escolar.