El Ayuntamiento de Salamanca impulsa la empleabilidad con nuevos cursos becados del programa Laboris Helmántica

El Ayuntamiento de Salamanca ha lanzado la convocatoria para dos nuevas acciones formativas con becas remuneradas dentro del proyecto Laboris Helmántica. Esta iniciativa, financiada en gran parte por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+) y el propio Consistorio con un presupuesto total de más de 1,5 millones de euros, busca beneficiar a un total de 850 personas desempleadas hasta diciembre de 2026. El objetivo principal es generar oportunidades de empleo, prestando especial atención a quienes tienen mayores dificultades para acceder al mercado laboral.

Las actividades formativas recientemente anunciadas, tal como recoge el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), son 'Camarero/a de pisos' y 'Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales'. Ambos cursos tienen una estructura que incluye, en promedio, ocho módulos, entre los que destaca un módulo de prácticas profesionales no laborales, complementado con formación transversal y tutorías.

Se ofrecerán un máximo de 15 becas por curso, con un importe de 13,45 euros por día de asistencia para compensar gastos de transporte y conciliación, siempre que los ingresos de los participantes no superen el 75% del IPREM.

Para participar y ser beneficiario de estas ayudas, los interesados deben tener nacionalidad española o de la UE, o permiso de residencia y trabajo; estar empadronados en Salamanca capital (con algunas excepciones); y figurar como persona desempleada no ocupada en el Servicio Público de Empleo.

La convocatoria está especialmente dirigida a colectivos vulnerables, como desempleados de larga duración, mayores de 45 años, personas con discapacidad o en riesgo de exclusión social. Además, se dará preferencia a residentes de las zonas Trastormesina, Noroeste y Norte de la ciudad. Las solicitudes deben presentarse en el Registro General Municipal del Ayuntamiento o por las vías legales previstas, en un plazo de 20 días naturales.

Estas dos nuevas formaciones se integran en el plan completo de Laboris Helmántica, que hasta finales de 2026 ofrecerá itinerarios personalizados en diversas áreas como instalación, catering, limpieza o servicios administrativos. Gracias a este proyecto y a otras iniciativas de formación y empleo del Ayuntamiento, se prevé facilitar el acceso al mercado laboral a cerca de 2.000 personas en 2025, una cifra que casi cuadriplica la del año anterior.

Cada participante becado contará, además, con una póliza de accidentes y responsabilidad civil, y un tutor de empleabilidad que le acompañará durante todo su itinerario formativo para maximizar sus posibilidades de inserción laboral.