El Ayuntamiento de Salamanca impulsa el talento tecnológico con nuevos cursos gratuitos en el Centro Tormes+

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo empresarial. A través de su Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech, el Consistorio ha anunciado una nueva batería de actividades formativas gratuitas que se desarrollarán durante las próximas semanas en el Centro Tormes+.

Bajo el sello de los ‘Viernes de Emprendimiento’, este ciclo formativo está diseñado para profesionales, startups y cualquier persona interesada en la tecnología. El programa busca dotar a los participantes de herramientas clave para consolidar proyectos en el entorno digital actual.

La programación se divide en cuatro jornadas intensivas que cubren desde la seguridad técnica hasta la gestión estratégica: