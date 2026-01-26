El Ayuntamiento de Salamanca impulsa el talento tecnológico con nuevos cursos gratuitos en el Centro Tormes+
La Escuela de Emprendimiento ‘Salamanca Tech’ lanza una nueva programación de los ‘Viernes de Emprendimiento’ centrada en ciberseguridad, liderazgo de startups y marketing digital
El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su apuesta por la innovación y el desarrollo empresarial. A través de su Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech, el Consistorio ha anunciado una nueva batería de actividades formativas gratuitas que se desarrollarán durante las próximas semanas en el Centro Tormes+.
Bajo el sello de los ‘Viernes de Emprendimiento’, este ciclo formativo está diseñado para profesionales, startups y cualquier persona interesada en la tecnología. El programa busca dotar a los participantes de herramientas clave para consolidar proyectos en el entorno digital actual.
La programación se divide en cuatro jornadas intensivas que cubren desde la seguridad técnica hasta la gestión estratégica:
- 30 de enero - Ciberseguridad para Startups: En colaboración con el programa INCIBE Emprende, se celebrará la sesión “Hackeando startups: vulnerabilidades y buenas prácticas”. Con 25 plazas disponibles, analizará errores comunes en la nube y protección de datos en APIs.
- 6 de febrero - Liderazgo y Crecimiento: Bajo el título “Evolución de un CEO”, esta jornada de tres horas abordará el papel del directivo desde la idea inicial hasta la escala global, incluyendo un espacio de networking para fomentar sinergias.
- 20 de febrero - Marketing para modelos SaaS: Una sesión enfocada en cómo el SEO, SEM y los embudos de conversión pueden ser el motor de ventas y expansión comercial en empresas de software.
- 27 de febrero - Desafíos de Seguridad Digital en España: Nuevamente de la mano de INCIBE, esta jornada de cuatro horas concienciará sobre la ciberdelincuencia y las oportunidades de negocio que ofrece este sector en auge. Está abierta a mayores de 16 años.
También te puede interesar
Lo último