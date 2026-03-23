El Ayuntamiento de Salamanca incrementa un 9,3% las ayudas para asociaciones de mayores, mujeres y ONGD

El Ayuntamiento de Salamanca, a través del Boletín Oficial de la Provincia (BOP), ha aprobado una nueva convocatoria de ayudas para el tejido asociativo de la ciudad.

Esta iniciativa cuenta con una dotación presupuestaria total de 233.000 euros, lo que representa un aumento del 9,3% respecto al año anterior. El objetivo principal de estos fondos es potenciar la participación social a través de programas socioculturales, formativos, de inserción laboral y de voluntariado.

La distribución de la partida económica reserva 102.000 euros para las asociaciones de mayores y 50.000 euros para las de mujeres. Ambas categorías de entidades podrán financiar proyectos ejecutados durante el año 2026 que busquen dinamizar la vida asociativa, fomentar la igualdad y mejorar la convivencia ciudadana.

Para acceder a estas subvenciones, las organizaciones deben estar inscritas en el Registro Municipal con al menos seis meses de antigüedad y estar al corriente de sus obligaciones de justificación de ayudas previas. El plazo de solicitud para estos colectivos es de 15 días hábiles, finalizando el próximo 15 de abril.

Por otro lado, la convocatoria destina 81.000 euros específicamente a Organizaciones no Gubernamentales de Cooperación al Desarrollo (ONGD). Estas entidades podrán presentar proyectos que ejecuten directamente o en colaboración con socios locales en países empobrecidos, así como con organismos vinculados a Naciones Unidas. En este caso, el plazo de presentación de solicitudes se extiende hasta los 30 días naturales, fijando la fecha límite en el 22 de abril.

Siguiendo la normativa vigente sobre el Procedimiento Administrativo Común, todas las solicitudes deberán tramitarse de forma exclusivamente electrónica a través del Registro General del Ayuntamiento.