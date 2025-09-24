El Ayuntamiento de Salamanca inicia las obras de renovación de tuberías de abastecimiento de agua en el paseo de la Estación

El Ayuntamiento de Salamanca refuerza su compromiso con la mejora de la red de abastecimiento de agua en la ciudad. Este miércoles, 24 de septiembre, comienzan las obras de renovación de tuberías en el paseo de la Estación, entre las glorietas del Coronel Antonio Heredero Gil y Río Miño.

Estos trabajos, que continúan las obras ya realizadas en 2023, provocarán un estrechamiento de la calzada, dejando solo un carril de circulación por sentido.

Esta actuación forma parte de un proyecto más amplio que incluye la renovación de la calle Pozo Amarillo, con una inversión total de 367.119,24 euros. Las obras se suman a otras que ya están en marcha en el barrio Vidal, así como en La Vega y en la calle Gran Capitán.

Inversión millonaria y resultados positivos

El plan del Ayuntamiento para este año contempla la renovación de 11.544 metros de tuberías en 69 calles de 10 barrios, con una inversión total que asciende a casi 3,7 millones de euros. Barrios como Chamberí, Pizarrales, Blanco, Chinchibarra y Prosperidad ya han visto renovadas sus redes, y se prevén más obras en El Rollo, Pizarrales y Chamberí antes de que finalice el año.

Con estas nuevas actuaciones, la inversión en la renovación de tuberías durante el actual mandato superará los 15,6 kilómetros de longitud, con un coste de unos 4,8 millones de euros. Esto se suma a los 21,5 kilómetros renovados en el mandato anterior, en los que se invirtieron más de 8,7 millones de euros.

Los resultados de estas inversiones son notables. Desde la implementación del sistema de Gestión Activa de Presiones (GAP) en 2017, se ha logrado un ahorro de más de 18,8 millones de metros cúbicos de agua, una cantidad que supera el consumo de toda la ciudad de Salamanca durante el año 2024.

Además, el número de roturas ha disminuido significativamente: en 2024 se redujeron un 17,4% respecto al año anterior y un 56,1% en comparación con 2017.

En el primer semestre de 2025, las roturas han descendido un 43% desde la puesta en marcha del GAP, lo que demuestra la efectividad de este sistema inteligente.