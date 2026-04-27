El Ayuntamiento de Salamanca inicia la reforma de la calle Libreros con una inversión de 543.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado este lunes las obras de remodelación integral de la calle Libreros, un proyecto que cuenta con una inversión a sus espaldas de 543.215 euros. La intervención, que se prolongará durante los próximos seis meses, se centrará en la renovación de la pavimentación y de las redes de abastecimiento de agua. Para reducir el impacto en este entorno monumental, los trabajos se realizarán por tramos, permitiendo así que la actividad de la Universidad de Salamanca, el flujo de turistas y el funcionamiento de los negocios de hostelería sufran las menores molestias posibles.

El proceso de renovación del suelo se llevará a cabo con un cuidado especial para preservar la estética histórica de la zona. En una primera fase, los operarios numerarán y levantarán las losas de granito actuales tras cortar sus juntas, clasificándolas según su estado. El objetivo prioritario es reutilizar el mayor número de piezas originales para mantener el acabado actual. Una vez retiradas, se procederá a la demolición de la solera de hormigón y a la excavación del terreno para su posterior nivelado y compactación.

En cuanto a las infraestructuras subterráneas, el proyecto contempla la sustitución completa de 287 metros de tuberías de la red de distribución de agua y saneamiento. Esta renovación afectará a toda la vía, con la única excepción del tramo situado entre el Patio de Escuelas y la calle Calderón de la Barca, que ya fue modernizado anteriormente. Con esta medida, el consistorio busca mejorar la eficiencia del servicio y evitar averías en una de las zonas con mayor tránsito de la ciudad.

Por último, la obra servirá para modernizar los servicios digitales y eléctricos de la calle. Se renovará la infraestructura del alumbrado público y se instalarán nuevas canalizaciones destinadas a la red común de telecomunicaciones, así como redes específicas para la Universidad de Salamanca. Además, se dejará preparada una previsión de ampliación para la red eléctrica, asegurando que la zona esté equipada para las necesidades tecnológicas futuras.