El Ayuntamiento de Salamanca intensifica la campaña informativa sobre el uso del contenedor marrón en los barrios

Bajo el lema ‘La separación que nos une’, el Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando su campaña informativa sobre el uso de los contenedores marrones destinados a la materia orgánica. Esta iniciativa busca concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de separar correctamente los residuos para facilitar la obtención de energía y reducir la contaminación ambiental al evitar que los desechos orgánicos acaben mezclados en el contenedor gris.

Para fomentar esta práctica, el consistorio está informando de manera progresiva a través de diversos soportes y mediante el reparto gratuito de bolsas compostables biodegradables en distintos puntos de la ciudad. Además, los vecinos que participen respondiendo a un breve cuestionario podrán entrar en el sorteo de un centenar de cubos de 10 litros diseñados específicamente para la gestión de la orgánica en los domicilios particulares.

La campaña llegará esta semana a varios puntos estratégicos en horario de 10:00 a 13:00 horas. Mañana martes, 24 de febrero, los informadores estarán presentes en la plaza de Toneleros del barrio Blanco. El miércoles 25 se trasladarán al barrio de Salesas, concretamente al cruce del paseo del Doctor Torres Villarroel con la calle Los Hidalgos, mientras que el jueves 26 finalizarán esta ronda en la glorieta del barrio Los Alcaldes.

La correcta separación implica depositar en el contenedor marrón restos de alimentos como fruta, verdura, carne, pescado, cáscaras de huevo o frutos secos, además de posos de café, infusiones con sus filtros y servilletas de papel usadas. De este modo, el contenedor gris queda reservado exclusivamente para residuos no orgánicos que carecen de contenedor específico, como pañales, compresas, colillas o cápsulas de aluminio, manteniendo la independencia de los circuitos de reciclaje ya existentes para envases, papel, vidrio, textil y aceite usado.