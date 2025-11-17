El Ayuntamiento de Salamanca logra diez contratos inmediatos para personas con dificultades de empleo

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, participa en la jornada ‘El emprendimiento desde la economía social’

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha destacado este lunes la efectividad y el compromiso del Ayuntamiento con el empleo, presentando los primeros resultados tangibles del proyecto Laboris Helmántica. El anuncio ha tenido lugar en la Casa de la Mujer ‘Clara Campoamor’, durante la jornada ‘El emprendimiento desde la economía social’.

Laboris Helmántica, con un presupuesto total de 1.538.965,57 euros (financiado en un 60% por el Fondo Social Europeo Plus), busca ofrecer formación y oportunidades de empleo a colectivos con especiales dificultades de acceso al mercado laboral: personas paradas de larga duración, mayores de 45 años (en particular mujeres), y personas con una discapacidad igual o superior al 33%.

Carbayo puso de manifiesto que el proyecto ya está dando frutos concretos: diez de las primeras 42 personas que completaron una acción formativa ya han encontrado un puesto de trabajo. El resto de alumnos se encuentra actualmente en proceso de entrevistas con empresas locales.

Actualmente, el proyecto mantiene una alta actividad:

Hay cuatro acciones formativas en marcha con 51 becas remuneradas.

Se han convocado cinco cursos adicionales hasta final de año, ofreciendo 75 becas remuneradas más.

El alcalde enfatizó que "detrás de todos estos números hay personas. Hay segundas oportunidades, hay historias de superación", destacando que el objetivo es que quienes acuden al Centro de Formación y Orientación Laboral (CEFOL) "puedan encontrar un empleo para así mejorar su calidad de vida y poder desarrollar su proyecto de vida en Salamanca".

Carbayo subrayó el fuerte impulso dado por el Ayuntamiento a la formación laboral, que se ha cuadruplicado en 2025 respecto al año anterior, beneficiando a un total de 2.000 personas. Esta estrategia responde directamente a la demanda de trabajadores de las empresas de Salamanca.

El CEFOL, convertido en "una puerta fiable de acceso al mercado laboral" y referente en Castilla y León, está siendo ampliado con un nuevo espacio para cursos de hostelería y una nueva nave dedicada a la atención en el hogar.

Finalmente, el alcalde concluyó que este esfuerzo contribuye a consolidar un nuevo modelo productivo centrado en la logística, la investigación, la innovación y el desarrollo, sin olvidar sectores tradicionales. "Lo demuestran los datos de creación de empleo que se conocen cada mes y el crecimiento de habitantes de la ciudad... Ya somos más de 146.000 habitantes, el mejor dato desde el año 2015”, sentenció.

La jornada de Laboris Helmántica, ante un centenar de asistentes, contó con dos mesas redondas sobre la economía social y el emprendimiento, con la participación de entidades como Owen, PorSiete, Miraver Integración, La Encina, Asprodes y Asdecoba.