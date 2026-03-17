El Ayuntamiento de Salamanca ofrece un curso gratuito de formación básica para voluntarios

El Ayuntamiento de Salamanca continúa impulsando la participación ciudadana a través de nuevas acciones formativas para canalizar la solidaridad de los salmantinos. El Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’ acogerá el próximo 26 de marzo, de 17:00 a 20:00 horas, un curso gratuito de formación básica de voluntariado.

Esta iniciativa tiene como objetivo principal ofrecer una visión general del marco organizativo y legal del voluntariado. Los asistentes recibirán herramientas prácticas para facilitar su incorporación a distintas entidades sociales, abordando los aspectos clave de la colaboración ciudadana y el compromiso con la comunidad.

Las personas interesadas en asistir pueden formalizar su inscripción gratuita a través de la web oficial www.voluntariadosalamanca.com (sección Formación). Para resolver dudas, el Ayuntamiento ha habilitado el teléfono 660178583 y el número de WhatsApp 722614186.