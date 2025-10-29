El Ayuntamiento de Salamanca podrá vender las plazas del aparcamiento de la plaza de El Charro

El Ayuntamiento de Salamanca está tramitando la desafectación del subsuelo de la plaza Julián Sánchez ‘El charro’ con el fin de que las plazas del aparcamiento puedan ser vendidas a sus usuarios. En este momento el expediente se encuentra en periodo de exposición al público durante un mes con el fin de recibir alegaciones y después continuará la tramitación para conseguir que este bien pase a ser de dominio privado. El objetivo del Ayuntamiento es que los vecinos de la zona que hace más de treinta años optaron por una de estas plazas que tenían cedidas durante 25 años. Se trata de un sistema que se ha puesto en marcha también en el aparcamiento de la Avenida de Portugal, cuyas plazas también contemplan una cesión de 50 años.

El parking de la plaza de Julián Sánchez El Charro se construyó en 1990 con unas 300 plazas de aparcamiento que se entregaron a los vecinos de la zona bajo la fórmula de cesión, que supone el pago de una cantidad determinada por los años de uso y que después ese bien regrese a manos de su propietario, el Ayuntamiento. La desafectación les permitirá adquirir esa plaza de aparcamiento que han utilizado durante más de tres décadas.