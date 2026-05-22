El Ayuntamiento de Salamanca reconoce la labor de 41 empleados municipales jubilados

El Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado un homenaje a 41 funcionarios municipales que se han jubilado en el último año, en un acto institucional con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los trabajadores de la Administración local.

El acto tuvo lugar en el Salón de Recepciones del Consistorio y estuvo presidido por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien destacó la “responsabilidad, profesionalidad y compromiso” de los empleados municipales. Subrayó que su trabajo ha sido clave para el funcionamiento y el progreso de la ciudad, tanto en tareas visibles como en labores más discretas pero esenciales.

Cada uno de los jubilados recibió una insignia con el escudo municipal y un ejemplar del libro “Cien variaciones salmantinas”. El acto contó además con la actuación musical de un trío de cuerda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca.

Durante el homenaje, el alcalde también reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la creación de empleo público. Recientemente se ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026, que prevé 55 nuevas plazas en distintos servicios municipales.

Actualmente, el Ayuntamiento y sus organismos dependientes cuentan con 1.061 trabajadores, a los que se suman 1.906 empleados de empresas que prestan servicios para el Consistorio.

41 nombres, una trayectoria colectiva

Los homenajeados pertenecen a distintos servicios municipales y representan décadas de trabajo en la administración local, en áreas clave para el funcionamiento diario de la ciudad de Salamanca.

Andrés Miguel López Barrado

Antonio Caballero Pereira

Argimiro José Rodríguez Chaves

Benigno Lorenzo Frutos

Benito González Hernández

Carmelo García Martín

Carolina Pérez Rojo

Ceferino Torres García

Elena Bautista García

Emilio Sebastián Corona Pérez

Eugenio Corcho Bragado

Federico Jesús Riesco García

Froilán Berrocal Delgado

Graciliano Marcos Macías

Herminio Morales Sánchez

Jesús Pablo Pérez Matilla

José Alberto Zarzoso Vega

José Ángel García Hernández

José Félix Mateos Jiménez

José Germán Pérez Barajas

José María Amores Sánchez

Juan Carlos Aparicio Alonso

Juan Carlos Villa González

Juana Sánchez Sánchez

Mª Belén Rosell García

Mª Dolores Gómez Del Pulgar Almeida

Mª Florentina Gómez Carabias

Mª Isabel Alonso Baeza

Mª Isabel Sánchez Fernandez

Mª Teresa García Rodríguez

M. Jesús Fernández Varela

Manuel Gutiérrez Nieto

Manuel Jiménez Hernández

María Isabel Iglesias Hernández

María Luisa Carpio Castilla

Marta Reyes Martín García

Pedro García Matas

Pedro Muñoz Sánchez

Petra María González García

Ricardo Gutiérrez Cruz

Teresa de Jesús Sánchez Sánchez