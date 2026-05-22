El Ayuntamiento de Salamanca reconoce la labor de 41 empleados municipales jubilados
El alcalde destaca la “responsabilidad, profesionalidad y compromiso” de los trabajadores municipales durante el homenaje
El Ayuntamiento de Salamanca ha celebrado un homenaje a 41 funcionarios municipales que se han jubilado en el último año, en un acto institucional con motivo de la festividad de Santa Rita, patrona de los trabajadores de la Administración local.
El acto tuvo lugar en el Salón de Recepciones del Consistorio y estuvo presidido por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, quien destacó la “responsabilidad, profesionalidad y compromiso” de los empleados municipales. Subrayó que su trabajo ha sido clave para el funcionamiento y el progreso de la ciudad, tanto en tareas visibles como en labores más discretas pero esenciales.
Cada uno de los jubilados recibió una insignia con el escudo municipal y un ejemplar del libro “Cien variaciones salmantinas”. El acto contó además con la actuación musical de un trío de cuerda de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca.
Durante el homenaje, el alcalde también reafirmó el compromiso del Ayuntamiento con la creación de empleo público. Recientemente se ha aprobado la Oferta de Empleo Público de 2026, que prevé 55 nuevas plazas en distintos servicios municipales.
Actualmente, el Ayuntamiento y sus organismos dependientes cuentan con 1.061 trabajadores, a los que se suman 1.906 empleados de empresas que prestan servicios para el Consistorio.
41 nombres, una trayectoria colectiva
Los homenajeados pertenecen a distintos servicios municipales y representan décadas de trabajo en la administración local, en áreas clave para el funcionamiento diario de la ciudad de Salamanca.
Andrés Miguel López Barrado
Antonio Caballero Pereira
Argimiro José Rodríguez Chaves
Benigno Lorenzo Frutos
Benito González Hernández
Carmelo García Martín
Carolina Pérez Rojo
Ceferino Torres García
Elena Bautista García
Emilio Sebastián Corona Pérez
Eugenio Corcho Bragado
Federico Jesús Riesco García
Froilán Berrocal Delgado
Graciliano Marcos Macías
Herminio Morales Sánchez
Jesús Pablo Pérez Matilla
José Alberto Zarzoso Vega
José Ángel García Hernández
José Félix Mateos Jiménez
José Germán Pérez Barajas
José María Amores Sánchez
Juan Carlos Aparicio Alonso
Juan Carlos Villa González
Juana Sánchez Sánchez
Mª Belén Rosell García
Mª Dolores Gómez Del Pulgar Almeida
Mª Florentina Gómez Carabias
Mª Isabel Alonso Baeza
Mª Isabel Sánchez Fernandez
Mª Teresa García Rodríguez
M. Jesús Fernández Varela
Manuel Gutiérrez Nieto
Manuel Jiménez Hernández
María Isabel Iglesias Hernández
María Luisa Carpio Castilla
Marta Reyes Martín García
Pedro García Matas
Pedro Muñoz Sánchez
Petra María González García
Ricardo Gutiérrez Cruz
Teresa de Jesús Sánchez Sánchez
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