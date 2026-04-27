El Ayuntamiento de Salamanca recula en su plan de reorganización del tráfico en Gran Vía

El Ayuntamiento llevará a cabo una reordenación del tráfico en varias calles de Salamanca. Foto de archivo

El Ayuntamiento de Salamanca ha tomado la decisión de recular en su plan de reorganización del tráfico en la zona sur del casco histórico tras analizar su impacto real y, por ende, sus efectos.

Carlos García Carbayo ha declarado en la mañana de este lunes cómo el Consistorio ha concluido que la propuesta podía generar más inconvenientes que beneficios, especialmente en los accesos para residentes tanto desde los barrios trastormesinos como desde el propio centro.

Carbayo ha referido que el proyecto planteaba complicaciones relevantes para vecinos de áreas como el entorno de la plaza del Concilio de Trento o el paseo del Rector Esperabé. La ausencia de alternativas viables hacía prever un aumento de dificultades en la circulación, por lo que finalmente se ha optado por descartar su puesta en marcha.

En lugar de aplicar una reordenación integral, el enfoque se centrará ahora en intervenciones puntuales orientadas a mejorar la seguridad y la señalización. Entre ellas, destacan actuaciones en el entorno del puente del Soto, donde se reforzarán los avisos para evitar el paso de peatones bajo la estructura, considerada un punto peligroso. También se instalarán señales para prevenir choques de vehículos contra el puente.

Cabe recordar que el 22 de septiembre de 2025 el Ayuntamiento presentó este plan de reorganización del tráfico, cuyo objetivo era aumentar la seguridad vial, proteger el patrimonio histórico y facilitar la movilidad urbana con el menor impacto posible en la ciudadanía.

La propuesta contemplaba cambios significativos: las líneas de autobús urbano 1, 3, 4, 8 y 9, junto con los servicios metropolitanos que acceden a la glorieta del Concilio de Trento desde Gran Vía, dejarían de girar hacia Juan de la Fuente para circular por la calle Arroyo de Santo Domingo, que invertiría su sentido, conectando con Rector Esperabé.

Además, el tramo del puente del Soto se reservaría exclusivamente para autobuses urbanos y metropolitanos, mientras que el resto de vehículos solo podría acceder a San Pablo por Juan de la Fuente. De este modo, se eliminaría el acceso a San Pablo desde Rector Esperabé y Reyes de España.

El plan también incluía la inversión del sentido de circulación en la calle Rosario, que pasaría a ser vía de acceso a Gran Vía desde el paseo de Canalejas. En este caso, los autobuses entrarían por Rosario mediante un giro a la izquierda desde Canalejas, reservado únicamente para el transporte público.