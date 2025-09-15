El Ayuntamiento de Salamanca refuerza la campaña de los contenedores marrones

El Ayuntamiento de Salamanca ha puesto en marcha un refuerzo de su campaña informativa sobre los contenedores marrones, diseñados para la recogida de materia orgánica. La iniciativa, bajo el lema 'La separación que nos une', busca educar a los ciudadanos sobre la importancia de separar estos residuos para convertirlos en energía y reducir la contaminación. Este proceso facilita la separación de todos los desechos que antes se depositaban únicamente en el contenedor gris.

Para difundir el mensaje, el consistorio está utilizando diversos medios, como dípticos, carteles en la vía pública y anuncios en medios de comunicación y redes sociales. Además, se están repartiendo gratuitamente bolsas compostables biodegradables y un tríptico informativo en distintos barrios.

Como incentivo adicional, los ciudadanos que completen un breve cuestionario podrán participar en un sorteo para ganar uno de los 100 cubos marrones de 10 litros destinados a los domicilios.

La campaña también incluye puntos informativos en la calle para resolver dudas de los vecinos. Mañana, martes 16 de septiembre, el equipo estará en la plaza de Los Bandos de 10:00 a 13:00 horas. El 17 de septiembre, a la misma hora, se trasladará a la plaza de Poeta Iglesias, y el 18 de septiembre, también por la mañana, estará en la plaza del Mercado junto a la escultura en homenaje a las turroneras.

En el contenedor marrón se deben depositar restos de comida, frutas, verduras, carnes, huesos, pescados, huevos, frutos secos, marisco, posos de café y té (incluidos los filtros), papel de cocina y servilletas usadas, así como plantas y flores.

Con esta nueva distribución, el contenedor gris quedará exclusivamente para residuos no orgánicos, como cápsulas de aluminio, papel de periódico, pañales, compresas, suciedad del hogar y colillas, entre otros.

El resto de residuos seguirán en sus contenedores habituales: amarillo para envases, azul para papel y cartón, verde para vidrio, morado para ropa y calzado, y naranja para aceite usado.