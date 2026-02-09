El Ayuntamiento de Salamanca renovará dos kilómetros de tuberías en quince calles de los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad

El Ayuntamiento de Salamanca da un nuevo paso en la modernización de las infraestructuras hídricas de la ciudad. La Comisión de Medio Ambiente tratará este miércoles, 11 de febrero, dos proyectos técnicos destinados a la renovación de dos kilómetros de tuberías en quince calles situadas en los barrios Blanco, Puente Ladrillo y Prosperidad. Con una inversión total que ronda los 730.000 euros, el objetivo principal es sustituir materiales obsoletos y degradados para prevenir averías y mejorar la calidad del servicio.

Impulso a la red en el barrio Blanco

El proyecto de mayor envergadura se centrará en el barrio Blanco, donde se invertirán 419.875 euros para renovar 1.155 metros de red en trece vías diferentes. Las actuaciones afectarán a las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio. Estas obras, que tienen un plazo de ejecución de cinco meses, dan continuidad a la renovación integral que el consistorio ha venido ejecutando en esta zona durante los últimos años.

Mejoras en Puente Ladrillo y Prosperidad

De forma paralela, se tramitará un segundo proyecto con un presupuesto de 310.282 euros y un plazo de tres meses para actuar en 850 metros de tuberías. En este caso, las obras conectarán la calle Nueva Guinea, en Puente Ladrillo, con dos tramos estratégicos del Camino de las Aguas, en el barrio de Prosperidad: entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor, y entre las calles Villaviciosa y Quintero. Esta intervención completa los trabajos ya realizados durante 2025 en la misma zona.

Una renovación integral del sistema

Más allá de la sustitución de las tuberías principales, ambos proyectos contemplan una mejora completa de los elementos auxiliares de la red. Según detalla el plan municipal, se procederá a la renovación de las acometidas domiciliarias y a la instalación de nuevas bocas de riego, hidrantes contraincendios y ventosas. Asimismo, se incorporarán pozos de limpia y desagüe para asegurar el correcto mantenimiento de la red a largo plazo y minimizar las molestias por posibles cortes de suministro en el futuro.