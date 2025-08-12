El Ayuntamiento de Salamanca renueva la señalización vial cerca de colegios

El Ayuntamiento de Salamanca comenzará en la noche de este martes los trabajos de mantenimiento de la señalización horizontal en las calles y avenidas cercanas a 31 colegios de la ciudad. El objetivo principal es mejorar la seguridad vial de los entornosa los centros escolares antes del inicio del próximo curso escolar.

Estos trabajos, que se prevé que duren unas dos semanas, consistirán en pintar de nuevo las señales P21 (Peligro por la proximidad de un lugar frecuentado por niños), que se encuentran en el asfalto. Las labores se realizarán en horario nocturno para no causar molestias al tráfico.

Las primeras actuaciones arrancarán en los alrededores del Colegio de Educación Infantil y Primaria San Mateo.