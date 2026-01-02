El Ayuntamiento de Salamanca rescata del abandono tres de los cuatro escudos del desaparecido Palacio de La Roca

Llenos de musgo y humedades, con grietas y sufriendo los rigores de la climatología salmantina. Así se encontraban hasta hace unos días los únicos elementos patrimoniales que quedan del desaparecido Palacio de la Roca de Salamanca, sus escudos. Declarados Bien de Interés Cultural en 1963 gracias a una declaración genérica que dotó de protección a escudos y emblemas, los cuatro escudos que sobrevivieron al derribo del edificio presentaban un importante deterioro porque estaban desde 1961 tirados en el suelo y a la intemperie del Campo de Tiro.

Ha sido el Ayuntamiento de Salamanca quien ha salido al rescate de estos bienes patrimoniales solicitando primero la cesión de la propiedad al Campo de Tiro con el fin de restaurarlos y ponerlos en valor, así como mejorar sus condiciones de conservación de ahora en adelante. Las graves condiciones de deterioro de las piedras y su inadecuado emplazamiento ha sido lo que ha motivado la petición del Ayuntamiento de la capital que ha concluido con el traslado de tres de los cuatro blasones que estaban inventariados, según una publicación de 1961 de Julián Álvarez Villar. Sin embargo, uno de ellos, el escudo de Monroy, no ha sido localizado, ya que los responsables del Campo de Tiro han asegurado ignorar su existencia, según recoge el informe redactado por el arqueólogo municipal.

Las imágenes realizadas en 1961 de los escudos ya muestran un deterioro parcial “incluso con pérdida evidente de parte material del soporte”. Un deterioro se ha incrementado considerablemente tras sesenta años de exposición a la erosión y la vegetación y sin cuidados de conservación. De hecho, los escudos del Palacio de la Roca entraron en la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra el 6 de abril de 2022.

Los tres escudos rescatados se someterán a un trabajo de limpieza y restauración con el objetivo de ponerlos en valor y mostrarlos en un espacio municipal, previsiblemente el Cerro de San Vicente y dentro del material expuesto en “Salamanca Invisible” que se centra en la exposición de piezas muebles de edificios desaparecidos y en la evolución urbana de la ciudad desde un punto de vista histórico.

Traslado de los escudos del Palacio de La Roca

Según recoge el informe municipal, “los escudos estaban semienterrados en varios parterres ajardinados, tumbados a ras de suelo y rodeados por vegetación y raíces”. Además, la superficie “presenta líquenes y musgos adheridos conformando una pátina formada por muchos años de exposición a la intemperie, con zonas de evidente deterioro estructural de la piedra franca del soporte, fisuras y desgaste de los motivos decorativos representados en las armas y cuarteles de los blasones”. En los tres la piedra de Villamayor, muy porosa, ha absorbido humedad por lo que se dejarán desecar de forma paulatina.

Dos de ellos, los que presentaban más resistencia han sido trasladados mediante “una elevación con eslingas y colocación directa sobre un palé en el remolque del camión grúa”. Otro de ellos, que presentaba más debilidad con peligro de fragmentación “se reforzó previamente rellenando las zonas de vacío con poliuretano expandido envuelto en lámina plástica, para crear una masa compacta y flexible que ayudara a mejorar su resistencia estructural en el momento del traslado y posterior manipulación de la pieza”.

Tres escudos recuperados

Los tres escudos rescatados son el Rodríguez de Villafuerte, el de Monroy-Rodríguez de Villafuerte y el de los Águila-Rodríguez de Ledesma. Todos ellos estaban incluidos en el catálogo de esculturas en el espacio público de Salamanca y datados entre los siglos XV y XVI. Los tres están esculpidos en bajorrelieve sobre piedra de Villamayor. Según reflejan las fichas técnicas de los bienes, el de Rodríguez de Villafuerte representa las armas del linaje familiar representadas cinco palos.

Por su parte el de Monroy-Rodríguez de Villafuerte tiene representadas las armas de ambos apellidos, los cinco palos de los Rodríguez de Villafuerte y un cuartelado en cruz: los cuarteles 1 y 4 de gules y castillo y los 2 y 3 con veros o formas de campanas.

Por último, el escudo Águila-Rodríguez de Ledesma tiene representadas las armas de ambos apellidos. De los Rodríguez de Ledesma incluye un cuartelado en cruz con los cuarteles 1 y 4 de plata y un águila de sable, mientras que el segundo cuartelado de azur con un aspa y una flor de lis en cada hueco y el de Monroy con el cuartelado en cruz con los gules, el castillo y los veros.

Patio del Palacio del duque de la Roca con escudos al fondo, 1955. Imagen Salamanca en el Ayer

El Palacio del Duque de la Roca

El Palacio del Duque de Roca estaba ubicada en la Plaza de San Boal y se cree que fue construido a finales del siglo XV o principios del siglo XVI. Perteneció a los Vázquez Coronado, señores de la Coquilla que emparentaron con otros linajes como Monroe, Rodríguez de las Varillas, Águila o Rodríguez de Ledesma, de ahí la presencia de sus armas en los blasones del palacio.

En un primer momento, el palacio se conoció como Palacio del marqués de la Coquilla, pero a principios del siglo XIX, el marquesado y la propiedad del palacio recayeron en la persona del duque de la Roca y su nombre cambió. La fachada a la calle Zamora fue reedificada a comienzos del siglo XVIII, con solo la decoración de cuatro escudos con los antiguos linajes del propietario.

Fue puesto en alquiler y acogió desde 1863, la sede de la Escuela de Bellas Artes de San Eloy, que lo abandonó en 1907. En 1920 la Cooperativa Cívico Militar compró el edificio al duque de la Roca, y finalmente, tras años de uso, el viejo palacio o lo que de él quedaba, fue derribado en 1958.