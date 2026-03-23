El Ayuntamiento de Salamanca resuelve más de 5.600 incidencias en 2025, principalmente en parques, calles y tráfico

El Ayuntamiento de Salamanca atendió durante el año 2025 un total de 5.649 avisos de incidencias en la vía pública, según datos del Servicio Integral de Atención Ciudadana.

La mayoría de estas intervenciones se centraron en parques y jardines (1.579), vías públicas (1.365) y tráfico (975), resolviendo los problemas en menos de 72 horas.

Entre los asuntos más habituales se incluyen desperfectos en mobiliario urbano, como bancos, papeleras o vallas; baldosas rotas en aceras; pequeños baches en calzadas; averías en alumbrado público y señalización; así como daños en parques, jardines y juegos infantiles.

El servicio, accesible a través de teléfono, correo electrónico y aplicación móvil gratuita, permite a los ciudadanos comunicar incidencias de manera directa y recibir atención personalizada, sin intermediarios ni sistemas automáticos.

Además, la app “Salamanca 010” ofrece funciones como programación de alertas, solicitud de cita previa o acceso a la sede electrónica del Ayuntamiento.