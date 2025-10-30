El Ayuntamiento de Salamanca saca a subasta un local comercial en Félix de Montemar por un precio mínimo de 135.235 euros

El Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el procedimiento para subastar un local comercial de propiedad municipal ubicado en la calle Félix de Montemar, números 10-14, en la planta baja de un edificio situado en el barrio del sector 30-B. La decisión fue aprobada por el Consejo de Administración del organismo en la sesión celebrada el pasado 30 de septiembre de 2025.

Según el anuncio publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Salamanca (BOP), la adjudicación se realizará mediante subasta con proposición económica en sobre cerrado, cuyo precio de salida queda fijado en 135.235 euros (sin IVA).

El local, identificado registralmente como finca nº 66016, cuenta con una superficie construida de 132,59 metros cuadrados y dispone de acceso desde las calles Félix de Montemar y Oropéndola. La finca figura inscrita a nombre del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo del Ayuntamiento de Salamanca.

Procedimiento de participación

El Ayuntamiento establece un plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP para presentar las solicitudes -es decir, a partir de este viernes-, que deberán incluir una proposición económica en sobre cerrado. La documentación deberá entregarse presencialmente en el Registro del Ayuntamiento de Salamanca o en los lugares autorizados por la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común.

La presentación de la solicitud implica la aceptación íntegra de todas las condiciones de la subasta, así como la declaración de capacidad legal para contratar con la administración pública.

Una vez finalizado el plazo, el Patronato Municipal convocará un acto público de apertura de sobres, cuyo anuncio se publicará en la página web y en el tablón de edictos del Ayuntamiento. La adjudicación recaerá sobre la oferta económica más ventajosa, siempre igual o superior al precio mínimo de licitación. En caso de empate, se priorizará la solicitud registrada en primer lugar.

Tras la adjudicación definitiva, el comprador dispondrá de un mes para formalizar el pago y treinta días naturales para elevar la venta a escritura pública. Los gastos derivados de la operación serán asumidos íntegramente por el adjudicatario.

El modelo de solicitud y toda la información relativa a la subasta pueden consultarse y descargarse en la página web municipal (www.aytosalamanca.es, en el apartado Venta y alquiler de locales), así como en las oficinas del Patronato Municipal de Vivienda y Urbanismo.