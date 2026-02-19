El Ayuntamiento de Salamanca suspende el programa de esquí para los escolares alegando “falta de personal” y fechas en La Covatilla

El Ayuntamiento de Salamanca ha anunciado la cancelación del programa escolar de esquí de este año que deja a 576 escolares de la capital sin actividades en La Covatilla. Según un comunicado emitido por el consistorio charro, el motivo es que la estación no garantiza “su celebración en las fechas solicitadas y con el personal cualificado necesario para que los escolares salmantinos puedan disfrutar de la experiencia de nieve en las mejores condiciones posibles como lo han hecho en ediciones anteriores”.

Aseguran desde el Ayuntamiento que la primera toma de contacto con la estación de esquí tuvo lugar en el mes noviembre. Entonces los responsables de Sierra de Béjar-La Covatilla trasladaron el Ayuntamiento de Salamanca la incapacidad de desarrollar el programa “en las mismas condiciones que en ediciones previas debido a la falta de monitores disponibles para atender a los cursos de iniciación y perfeccionamiento. Poco antes del periodo vacacional por Navidad, la estación comunicó al Consistorio que abriría una bolsa de monitores el 7 de enero para ampliar los grupos”. Explican que el servicio de Deportes municipal contemplaba 12 turnos entre el 23 de febrero y el 6 de marzo y que dicha planificación fue enviada a La Covatilla. Añaden que “tras las vacaciones navideñas, se realizaron gestiones continuas para cerrar la organización y remitir la correspondiente información a los centros escolares de la capital. Sin embargo, la respuesta definitiva de La Covatilla llegó el 2 de febrero, ofreciendo únicamente 5 turnos antes de Semana Santa y el resto en el mes de abril”.

Concluye el Ayuntamiento asegurando que “la experiencia acumulada durante años en la organización de esta actividad indica que, en las semanas previas a la finalización del tercer trimestre, los centros educativos suelen encontrarse inmersos en exámenes o programas de inmersión lingüística. Además, las condiciones de la estación en abril, mayor horas de luz, temperaturas más altas y nieve primavera, no resultan adecuadas para la práctica de esquí. A ello se suma, un año más, que el telesilla no está operativo, lo que limita considerablemente el área esquiable”,

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Béjar aseguran que “hemos intentado por todos los medios que el Ayuntamiento de Salamanca tuviera bautismos blancos, pero lo que no se puede es llamar a última hora y exigiendo fechas muy concretas”. El edil delegado, Javier Garrido asegura que “desde el primer momento les informamos que las fechas que exigían estaban bloqueadas por la Diputación de Salamanca y de Badajoz que ya en el mes de septiembre habían cerrado fechas”. Añade que “ellos no llamaron hasta fin de año y les dije que habría que esperar porque las fechas que querían estaban bloqueadas y no podemos meter en los grupos más de diez niños, es inviable. El año pasado hubo grupos de 18 o 20 niños por monitor”.

Asegura que el Ayuntamiento de Salamanca indicó que esperaban para ver si se contrataban más monitores en la segunda bolsa de empleo, ya que “seguían exigiendo fechas muy concretas y, evidentemente, no íbamos a poder por la cantidad de reservas que teníamos ya previstas”.

“Han estado ahí pendientes, les hemos enviado correos que no han contestado. El Ayuntamiento de Salamanca ha venido con exigencias que no podíamos cumplir, han sido inasumibles. Lo del número de monitores es entendible, es como si tu tienes un aforo de la piscina de Salamanca y no permites que entre gente por exceso de aforo, pues esto es exactamente igual”, asegura el concejal que reconoce que, si el Ayuntamiento hubiera confirmado las fechas en septiembre, estarían reservadas, pero “han tardado muchísimo en confirmarnos en qué fechas iban a venir y encima con exigencias”. Concluye diciendo que “me sorprende mucho que ellos decidan por su cuenta que no va a haber nieve en abril, que la nieve es primavera… eso es lo que dicen ellos”.