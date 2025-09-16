El Ayuntamiento trabaja para que más personas con discapacidad puedan presenciar los conciertos de Ferias y Fiestas de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca quiere seguir avanzado para que las Fieras y Fiestas de los próximos años sean todavía más inclusivas.

Tras algunas quejas porque en la zona reservada a pie de escenario solo se dejaba acceder a ciertas personas con discapacidad, casi en su totalidad personas en silla de ruedas, el Consistorio trabaja ahora para intentar ofrecer la posibilidad de ampliar las personas que puedan presenciar desde esa zona los conciertos de ferias.

Hasta el momento la zona para silla de ruedas, que no para personas con movilidad reducida, ha obedecido, fundamentalmente, “a una cuestión de visibilidad para estas personas que, al estar sentadas, tienen más dificultades para poder observar lo que sucede en el escenario”, según argumentan desde el Ayuntamiento.

No obstante, esta zona se ha ampliado este año, duplicando prácticamente su capacidad, con lo que en el lugar han podido estar cuarenta personas en silla de ruedas, más un acompañante por cada una de ellas.

Cabe destacar que, además, este 2025 ha sido la primera vez que se ha incorporado una zona reservada para personas con discapacidad visual, “al entender que se trata de un colectivo que es vulnerable en un espacio de concentración masiva de gente en la que además hay otro tipo de obstáculos”.

En ese sentido, desde el Consistorio aseguran que también están a disposición de personas con discapacidad auditiva par que puedan conectar sus mochilas con los equipos del concierto.

Una vez comprobados los resultados de este año y escuchada las sugerencias, el Ayuntamiento trabaja ya para reorganizar el espacio de cara al próximo año, dando cabida a personas con movilidad reducida que no vayan en silla de ruedas, articulando, para su organización, un sistema de reserva prevea o alguna fórmula similar.