El Ayuntamiento y la UPSA impulsan una nueva edición de los ‘Diálogos sobre el Buen Envejecer’

El Ayuntamiento de Salamanca y la Universidad Pontificia impulsan una nueva edición de los 'Diálogos sobre el Buen Envejecer' el próximo 20 de mayo.

Se llevará a cabo una nueva sesión titulada 'Trastornos del sueño en personas mayores' que se impartirá en el Aula de Grados a las 17:00 horas por parte de Teresa Sánchez.

Este programa está dirigido para personas de más de 60 años, con un total de 90 plazas disposibles.

Para participar en esta actividad es necesario inscribirse enviando un email a unidadmemoria@upsa.es o a través de una solicitud de petición al número de teléfono 650588663.

El objetivo es promover una perspectiva positiva y saludable de la vejes, aportando a los mayores herramientas que puedan poner en marcha para mejorar su calidad de vida y su bienestar emocional.