El Ayuntamiento y la UPSA organizan talleres para fomentar la autonomía y prevenir el deterioro cognitivo en mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Salamanca y la Unidad de Memoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) pondrán en marcha durante los meses de marzo y abril cuatro ediciones de los talleres ‘Estimulación Integral de la Autonomía y la Identidad’, dirigidos a personas mayores de 60 años empadronadas en la ciudad.

Cada taller constará de tres sesiones que se celebrarán en la Facultad de Psicología y abordarán los temas ‘Memoria y estimulación cerebral’, ‘Optimización de la autonomía personal’ y ‘Reforzando la identidad mnésica’.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre la Concejalía de Mayores y la UPSA. A través de la Unidad de Memoria, se busca evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores ante un posible deterioro cognitivo leve, además de promover el envejecimiento activo y la investigación en estrategias eficaces de intervención.

Las plazas son limitadas y es necesario realizar inscripción previa hasta el 17 de febrero. Las personas interesadas pueden formalizarla llamando al 650 588 663, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas, o enviando un correo electrónico a unidadmemoria@upsa.es.