El Ayuntamiento y la UPSA organizan talleres para fomentar la autonomía y prevenir el deterioro cognitivo en mayores de 60 años

Las plazas son limitadas y es necesario realizar inscripción previa hasta el 17 de febrero

Patio de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Foto de archivo
Patio de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA). Foto de archivo | S24H

El Ayuntamiento de Salamanca y la Unidad de Memoria de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) pondrán en marcha durante los meses de marzo y abril cuatro ediciones de los talleres ‘Estimulación Integral de la Autonomía y la Identidad’, dirigidos a personas mayores de 60 años empadronadas en la ciudad.

Cada taller constará de tres sesiones que se celebrarán en la Facultad de Psicología y abordarán los temas ‘Memoria y estimulación cerebral’, ‘Optimización de la autonomía personal’ y ‘Reforzando la identidad mnésica’.

Esta iniciativa se enmarca en el convenio de colaboración entre la Concejalía de Mayores y la UPSA. A través de la Unidad de Memoria, se busca evaluar la vulnerabilidad de las personas mayores ante un posible deterioro cognitivo leve, además de promover el envejecimiento activo y la investigación en estrategias eficaces de intervención.

Las plazas son limitadas y es necesario realizar inscripción previa hasta el 17 de febrero. Las personas interesadas pueden formalizarla llamando al 650 588 663, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 14:00 horas, o enviando un correo electrónico a unidadmemoria@upsa.es.

