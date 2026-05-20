Baja la participación en la huelga médica a mediados de semana en la que se mantienen suspendidas la mitad de las operaciones

Saturación en el centro de salud de la calle Valencia, SUAP, en una foto de archivo

La huelga médica continúa siendo el tema de moda durante esta semana. Si durante los días anteriores se suspendían la mitad de las operaciones, los datos indican lo mismo durante la jornada de este miércoles, 20 de mayo, con un total de 52 de las mismas que no han podido realizarse.

El número y porcentaje de pruebas diagnósticas que se han canceladas han sido en total unas 11, siendo tan solo el uno por ciento, mientras que las consultas externas que no se han realizado han sido 615, es decir, un 19 por ciento.

El número de facultativos que han hecho huelga en Salamanca han sido 170, de los 1.335 que estaban disponibles para hoy, contando con los servicios mínimos que ha estipulado para este día la Junta de Castilla y León. De ellos, 147 han sido en la Gerencia de Atención Especializada y el resto en los centros de salud de la provincia de Salamanca.

En Medicina de Familia han sido un total de 700 consultas externas las canceladas, donde se retrasarán para las próximas semanas suponiendo un ligero incremento en las listas de espera.