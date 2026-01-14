Baja participación en la huelga de médicos de Salamanca

La huelga médica de dos días decretada para el 14 y 15 de diciembre, ha tenido baja participación durante el primer día con 2,2 por ciento de los facultativos que han secundado la misma.

Durante el turno de mañana, de los 501 efectivos, solamente 11 de ellos han realizado huelga en la sanidad salmantina, números menores que en el resto de Castilla y León donde la cifra se ha situado en los 2,68 por ciento.

León ha sido donde más se ha secundado la huelga con un total de 31 médicos de 217, lo que se traduce en más de un 14 por ciento de participación. Más tarde seguiría Zamora con un 2,52 por ciento y después Socria con un 2,5 por ciento.

Al haber preparado unos servicios mínimos que garantizaran la asistencia sanitaria, Salamanca ha sido la segunda provincia en la que más facultativos se han puesto en huelga con un total de 11.

Cabe recordar que en la anterior convocatoria de huelga que hizo tambalear los cimientos de la sanidad, en Salamanca hubo un total de 354 médicos en huelga, lo que supuso un 24,3 por ciento.