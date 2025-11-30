“Ni baja, ni vacaciones, ni ayudas reales”: los autónomos salmantinos estallan ante una situación límite

Los autónomos de Salamanca dicen “basta”. Desde hace años, son muchos los trabajadores por cuenta propia que viven asfixiados ante la carga fiscal , impidiendo que pequeños y medianos comercios puedan crecer económicamente en territorio español, lo que provoca que muchos tengan que echar el cierre o que tengan que viajar fuera del país en pro de nuevas oportunidades.

Por ello, ha surgido en territorio español la Plataforma por la Dignidad de los Autónomos para así defender a todo el colectivo ante lo que consideran una auténtica situación “de asfixia social, fiscal y económica”.

Este domingo, 30 de noviembre, se espera la asistencia de todo autónomo que crea que se ha podido ver afectado por los motivos que ha contado a SALAMANCA24HORAS Juan Alberto Muñoz, coordinador de la plataforma en Salamanca, desde lo más simple y burocrático, a la posibilidad de no poder ahorrar por estar atado a un trabajo de por vida sin posibilidad de descanso para las pymes.

Desde las 11:00 horas y en la plaza de la Constitución, frente a la Subdelegación del Gobierno de España, van a reclamar “unas condiciones dignas para los autónomos” bajo el lema de ‘Exigimos condiciones justas, reducción de cuotas, protección social y reconocimiento’, en una jornada en la que han dejado muy claro que “no queremos que se mezcle la política y la ideología con lo que queremos protestar”.

Hay una presión a los autónomos en todos los sentidos que se escapa de nuestras manos

El coordinador, con respecto a los motivos, y en los que entramos con él en más profundidad, ha expuesto que “hay una presión a los autónomos en todos los sentidos que se escapa de nuestras manos”: “Hay una normativa europea que dice hasta 85.000 euros no tenemos que declarar nada y que no se está haciendo en España, eso simplemente de primeras, pero estamos en otros tantos aspectos totalmente asfixiados”. De este modo, la presión fiscal está haciendo que miles de autónomos en España estén considerando excesiva y desproporcionada esta medida, donde piden que se aplique en España de manera urgente.

Otro de los motivos por los que se salen a la calle es por la subida de las cuotas, donde consideran que están aumentando periódicamente, con una alta preocupación ante la subida que se ha previsto para 2026 según el Gobierno de España. Ante esto, Juan Alberto ha expuesto que “estamos en una situación bastante mala y cada vez va a peor. Cada vez que pueden intentar subir esas cuotas y las presiones fiscales son enormes”. Esta situación, según han expuesto en el escrito que han realizado a nivel nacional, está “empeorando la situación, que ya es muy mala para el pequeño comercio”.

Como ejemplo ha puesto a las empresas salmantinas, donde “muchas han tenido que cerrar y no serán las últimas en hacerlo. Si esto sigue así cerrarán muchas más”, destacando que los problemas reales los tienen los comercios locales y medianos y las dificultades para sobrevivir.

Ante la idea de no diferenciar uno u otro autónomo, desde la propia plataforma también han hecho hincapié en que “al fin y al cabo se aplican las mismas normas para unos y para otros, y lo que hay que hacer es una escalada de niveles y saber dónde está cada cosa”.

Más que ayudas dan préstamos

Un ejemplo más concreto ante la carga fiscal que se vive tiene que ver con una peluquería de Salamanca a la que no ha querido poner nombre, donde “de todo lo que había generado durante los últimos tres meses, únicamente pudo ahorrar 1.000 euros porque lo demás se iba en impuestos”.

Con respecto a los ingresos insuficientes, se denuncia un hecho que se lleva pidiendo desde años atrás y en la que según la economía externa que entre en la empresa se pudiera llegue a cobrar una u otra cuota y así desfogar gastos y conseguir mantenerse en el tiempo aumentando los mencionados ingresos.

Juan Alberto explica además que sin un buen fondo de bolsillo, crecer resulta totalmente imposible, sin poder escalar aquellas empresas pequeñas. Ante esto, las ayudas podrían ser un gran impulso, pero el coordinador ha expuesto que “si te la conceden y no sigues una pautas rigurosas que imponen, las tienes que devolver y con intereses además. Más que una ayuda es un préstamo”, por lo que piden más flexibilidad al respecto.

Por otro lado, también ha dejado claro que a la hora de realizar cuentas, un mínimo fallo te podría llevar a la ruina: “Tenemos que ser contables. Es difícil presentar impuestos y no fallar en nada. Una simple equivocación te deja totalmente vencido. Además, tenemos que tener un gestor que sale de nuestro bolsillo, por lo que al final nos sentimos un recaudador para el Estado más que el dueño de una empresa”.

O tenemos un seguro privado o no nos cubren absolutamente nada

El tema de las vacaciones también es otro de los asuntos a tratar, donde “si no trabajamos, no cobramos, nadie nos cubre los descansos a no ser que tengamos empleados, además de tener que ser empresas más medianas que pequeñas”.

Asimismo, la baja laboral también trae cola entre los autónomos, donde han destacado que “o tenemos un seguro privado o no nos cubren absolutamente nada. Es más, contamos como baja al cuarto día desde la Seguridad Social, y en los seguros privados no pagan hasta pasados unos meses”.

Por último, la jubilación también es otro de los temas por los que alzarán la voz, donde ven insuficiente la cuantía económica que entrará en las cuentas bancarias a no ser que se pague la cuota máxima de autónomo.

Al ser Salamanca el núcleo central de la provincia, esperan que haya más manifestaciones en el resto de los municipios. Además, han indicado que en el caso de que haya poca afluencia en alguno de ellos, no duden en asistir a grandes localidades para que las voces griten más alto.

Además, el respaldo de la Plataforma se ha pedido no solo a los autónomos, sino al personal del futuro, presente y pasado como familias de autónomos, estudiantes de FP, institutos y universidades (futuros emprendedores), comerciantes, agricultores, transportistas, artistas, freelancers o, como no, pequeños empresarios: “Si hoy no defendemos el trabajo autónomo, mañana no habrá futuro para quien quiera emprender en este país”.