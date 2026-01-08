Bajan los casos por gripe en Salamanca, pero aumentan las hospitalizaciones en mayores de 75 años

Del 29 de diciembre al 4 de enero, tras las Navidades en las que miles de personas se han reunido en Salamanca, sumado a la Nochevieja, los casos de gripe y de otras enfermedades respiratorias han crecido de manera moderada.

En la actualidad, la tasa se sitúa en más de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en mayores de 75 años, siendo en el conjunto de las enfermedades respiratorias y en todas las edades de 735 personas afectadas por cada 100.000 habitantes.

Según han indicado desde la Red Centinela Sanitaria, la incidencia de síndromes gripales se sitúa en la actualidad en 84 por cada 100.000 habitantes, en claro descenso en las últimas semanas, a la espera del periodo de incubación de los virus y la aparición de los síntomas.

Por otro lado, la mayoría de las muestras realizadas para detectar enfermedades respiratorias son mayoritariamente en virus como la gripe y en VRS, virus respiratorio sincicial.

En cuanto al porcentaje de positividad en muestras centinelas, en el virus SARS-COV-2 ha habido un 0 por ciento de casos positivos detectados, un 52,4 por ciento en gripe y un 23,8 por ciento en VRS.