Bajan los divorcios y las separaciones en Salamanca durante el tercer trimestre de 2025

Salamanca ha registrado menos divorcios y separaciones matrimoniales en el tercer trimestre de 2025, según los datos del Servicio de Estadística del Consejo General del Poder Judicial. Un descenso que sigue la línea de los datos nacionales donde las demandas de disolución matrimonial, que incluyen nulidades, separaciones y divorcios, han descendido un 14 por ciento. Las demandas de disolución matrimonial en Salamanca han sido 180 de julio a septiembre de este 2025, mientras que en el mismo periodo de 2024 fueron 220, de ellas han sido 87 divorcios este 2025. Un 18 por ciento menos.

En concreto, los divorcios bajan un 26 por ciento en la provincia. Los consensuados fueron 73, dos menos que el año anterior mientras que los consensuados han pasado de 34 a 14. Por su parte, en las separaciones subieron de cero a 3 las consensuadas y no hubo ninguna no consensuada, una cifra igual a las de hace un año.

En España, durante el periodo analizado se presentaron 4.417 demandas de divorcio no consensuado, siendo este tipo de demanda la que experimentó el descenso interanual más acusado, situado en el 40,8 por ciento; también muy significativa fue la variación a la baja de las demandas de separación no consensuada (147), que fue del 21 por ciento. Por lo que respecta a las demandas consensuadas, las de divorcio consensuado (11.437) aumentaron un 2,2 % mientras que las de separación consensuada (432) disminuyeron un 8,9 por ciento. En los meses de julio, agosto y septiembre de este año se presentaron 11 demandas de nulidad, apenas una menos que en el tercer trimestre de 2024.

Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial con la población a 1 de enero de 2025, se puede observar cómo la media nacional se situó en 33,8 demandas por cada 100.000 habitantes.