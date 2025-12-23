Bajan de precio las ostras, la piña y la lombarda frente a los percebes, almejas o pularda que se encarecen

A un día de la celebración de Nochebuena, la OCU emite un último informe donde notifica que los alimentos navideños suben de precio aun más, en un 10,3% de media.

Pese a que hace un año la subida era todavía mayor, un 12,3%, los precios han aumentado y por ello el estudio muestra que hasta doce de los alimentos analizados registran subidas, sobre todo los percebes que se disparan en un 56%, seguido de las almejas (43%), la pularda entera (26%), la merluza de corte (20%) y el besugo (17%).

El pavo y las angulas suben un 8%, el jamón ibérico de cebo sube el 6%, el redondo de ternera también en un 6%, los langostinos congelados un 4%, el cordero en cuarto con un 3% y la lubina un 2%.

Se mantienen con el mismo precio, la granada, mientras que las ostras se reducen y llegan a ser un 16% más baratas, igual que la piña que se reduce en un 13% y la lombarda en un 4%.

Según OCU, "las únicas excepciones estarían en las frutas y vegetales, donde el comportamiento clásico (pocas variaciones e incluso descensos) se repite este año. El jamón ibérico de cebo al corte alcanza un precio de 71,71 euros/kg, mientras que el cordero lechal vale 23,85 euros/kg y el redondo de ternera, 21,34 euros/kg, mientras que la granada cuesta 3,19 euro/kg y la piña, 1,89 euros/kg".