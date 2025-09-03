Las bajas temperaturas del invierno en Salamanca siguen provocando más muertes que las altas en verano

El calor del verano ha causado estragos en Salamanca, más aún cuando se habla del número de víctimas mortales que se ha llevado por delante y donde el número ha ascendido hasta los 54 fallecidos, según los datos del instituto MoMo, siendo muertes atribuibles a las temperaturas.

Por otro lado, el invierno ha sido también trágico en cuanto a las temperaturas y la relación con las muertes, donde se han producido en la época invernal un total de 92 fallecidos.

La época estival y un agosto negro

La comparativa del verano es dispar entre meses, como es lógico, siendo agosto el que más personas fallecidas ha acumulado durante la época estival. Hasta 39 muertes se han dado por este motivo en el octavo mes del año, muy por encima que los anteriores meses en el conjunto de la provincia de Salamanca.

La comparativa del verano no ha sido nada buena, y es que en julio, y ante la sorpresa del vaivén de las temperaturas, se han notificado 12 muertes que bien se podrían atribuir, también, al calor. Eso sí, junio y la temprana entrada del calor en Salamanca ha dejado únicamente 3 muertes por el clima.

Por días, la última muerte notificada por este motivo ha sido el 24 de agosto, donde únicamente ha habido una persona fallecida por el calor. Para el primer fallecimiento atribuible a las altas temperaturas tendríamos que marcharnos hasta el 29 de junio, donde también se notificó un caso.

El comienzo de julio no fue para nada bueno, ya que desde el primer día y hasta el día de San Fermín, 7 de julio, ha habido una muerte por día. Los nueve días siguientes, y a pesar de ser una época con número altos en los termómetros, no se ha contabilizado ninguna muerte. Con un pequeño repunte a mediados, del 17 al 20 de julio, con un muerto cada día, hasta el de 5 agosto no se sumaría de nuevo, por lo que el mes de julio ha dejado únicamente una muerte cada 2,6 días.

El mes de agosto fue la sangría total, donde con 39 muertes ha sido el mes del año, hasta la fecha, con más defunciones. Desde el día 5 y hasta el 24, no ha habido un solo día en el que no hubiera un fallecimiento por este motivo, donde destaca del 11 al 18, en plena ola de calor, cuando ha habido más muertes por día con tres en cada una de las jornadas. El día 10, y del 19 al 22, se han contabilizado 2 muertes por día.

Por lo tanto, agosto con 39, julio con 12 y junio con 3 han hecho un total de 54 fallecidos por el calor en la provincia de Salamanca, hecho que evidencia la importancia de mantener todas las medidas de seguridad adecuadas para enfrentar el calor.

La época invernal y una Navidad marcada por el frío

Al igual que el calor, el frío también ha causado estragos durante la época final de 2024 y principios de 2025. El invierno, con temperaturas muy bajas en ciertos momentos, ha provocado un total de 74 muertes, 92 si se contasen desde el primer día de diciembre.

En ese aspecto, diciembre y la Navidad han dejado datos desgarradores con 43 muertes atribuibles a las bajas temperaturas, con una víctima por día desde el 9 de diciembre y hasta el 11 del mismo mes. A medida que pasaban los días, han ido aumentando las víctimas, con dos muertes por día desde el 12 de diciembre y hasta el 15, y con máximos de tres por día desde el 16 al 20 de diciembre. Por otro lado, destaca que del 21 de diciembre y hasta el 25, ha habido dos muertes por día, y del 26 al 31 de diciembre únicamente una por día. Un diciembre que se salda con un muerto cada 1,4 días.

El mes de enero se saldó con 35 muertes por el frío, cifras similares a las de agosto, con la diferencia de que estas últimas son por el calor. Del 1 al 9 de enero, hubo una muerte por día, mientras que el 14 y 15 de enero, también. Por otro lado, del 16 al 23, y coincidiendo con una bajada de las temperaturas muy pronunciada, se produjeron dos muertes por día. Tras otra muerte por dia del 24 al 26, finalmente hasta el 31 de enero no se produjo ninguna.

En febrero, quitando una etapa del 2 al 6 de febrero donde hubo una muerte por primera vez, dos de ellas el 7 y 8, cada uno de los días, y finalmente del 9 al 14 con una muerte por día, finaliza febrero sin ninguna más. Un total de 15 muertes durante este mes. Marzo, por suerte, no tuvo ninguna muerte atribuible a las temperaturas.

En invierno se producen más muertes que en verano

Como dejan ver los datos, el invierno se ha cobrado más vida atribuibles a las temperaturas que el verano, con una gran diferencia que podría darse, también, por el incremento de las enfermedades respiratorias y demás virus que podrían debilitar el sistema inmune. Por otro lado, cabe destacar que los tres meses donde más muertes se producen son diciembre, enero, febrero y agosto, cuando las temperaturas suelen tocar los picos máximos en los termómetros.