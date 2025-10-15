Los balcones de la Clerecía incorporan un enrejado como medida de seguridad "ante los últimos acontecimientos"

Scala Coeli es uno de los lugares más visitados de Salamanca, especialmente en jornadas como el Día Internacional de los Museos. Decenas de turistas suben las 'escaleras al cielo' cada día y se asoman a sus balcones para admirar una de las mejores panorámicas de la capital del Tormes. Esos miradores, desde principios de este mes de octubre, han incorporado un enrejado, según se puede apreciar desde la calle Compañía.

La novedad responde al deseo de la Universidad Pontificia de Salamanca de aumentar las medidas de seguridad "ante los últimos acontecimientos", han señalado a este medio. Cabe recordar que en el último año dos personas han perdido la vida tras precipitarse desde lo alto de la Clerecía.

La muerte por suicidio continúa siendo un problema social que no es ajeno a ningún colectivo, estrato o país del mundo. Sin embargo, es un problema que tiene solución y que todas las personas pueden recibir ayuda para seguir viviendo y afrontar un momento puntual de su vida.

El teléfono de la Esperanza (923 22 11 11) ofrece ayuda a todas las personas que están pasando por un mal momento de su vida. Del mismo modo, la línea 024 es un servicio de alcance nacional (accesible desde todo el territorio nacional), gratuito, confidencial y disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Recuerda que siempre hay alguien dispuesto a hablar y ayudarte; no estás solo.