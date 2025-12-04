Los balcones de la Rúa Mayor se visten de Navidad para dinamizar el comercio del casco histórico de Salamanca

Los balcones de la Rúa Mayor han comenzado a engalanarse este miércoles con motivos navideños. Basta con alzar la mirada para observar a la Natividad, los Reyes Magos o a ángeles anunciadores, entre otros protagonistas de las fiestas.

Decoración navideña en un balcón de la Rúa Mayor | S24H

La decoración ha sido instalada con la ayuda de una grúa ante las miradas curiosas de los viandantes. Con ella, se pretende dinamizar el comercio del casco histórico de la ciudad y reivindicar que no es solo una zona turística.

Colocación de la decoración navideña en la Rúa Mayor | S24H

Trece comercios ubicados entre la Rúa Mayor, la plaza de San Isidro y la calle Meléndez se han sumado a la iniciativa promovida por una asociación de comerciantes local.

Compras con premio

Para contrubuir a esa dinamización comercial, el Ayuntamiento ha organizado pasacalles de robots leds los días 6, 20 y 27 de diciembre, a partir de las seis de las tarde. El recorrido se iniciará en la plaza del Liceo y continuará por las calles Toro, Rector Lucena, Los Bandos, Zamora, la Plaza Mayor, Poeta Iglesias, Quintana y Anaya.

Además, se repartirán 5.000 cajas de bombones entre los clientes de SaldeCompras. La entrega será en la plaza de la Libertad, los días 5, 6, 7, 12 y 14 de diciembre en horario de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas. La promoción será válida hasta fin de exietencias.