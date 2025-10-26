Baldosas levantadas y peligro de caídas en una calle del barrio El Zurguén

Los vecinos del barrio salmantino de El Zurguén han mostrado su preocupación por el deterioro del pavimento en la calle Villar del Profeta, especialmente a la altura del número 52. Según relatan, las baldosas se encuentran levantadas y en muy mal estado, lo que supone un serio peligro para los peatones.

Los vecinos han trasladado a este medio una queja en la que advierte del riesgo que implica la situación:“Tenemos al lado la residencia de ancianos, y muchas personas mayores salen a pasear con andadores. Algún día va a haber una desgracia”, señalan.

Los vecinos piden al Ayuntamiento que actúe cuanto antes para reparar la acera y evitar posibles caídas o accidentes, especialmente entre los usuarios de la residencia y los viandantes que transitan a diario por la zona.

Desde el barrio insisten en que la calle presenta un aspecto de abandono, con tramos en los que el pavimento se levanta fácilmente y el tránsito resulta peligroso.