El baloncesto como receta de salud: el programa 'SuperSenior' vuelve a llenar de vida las pistas de Salamanca

Salamanca refuerza su apuesta por el envejecimiento activo con el arranque de una nueva edición del programa ‘SuperSenior’, una iniciativa de promoción del baloncesto adaptado para mayores de 55 años. Organizado por el Ayuntamiento en colaboración con la Federación de Baloncesto de Castilla y León y la Delegación Provincial, el proyecto cuenta este año con la participación de 50 hombres y mujeres que entrenarán en el Centro Municipal Integrado Julián Sánchez ‘El Charro’ hasta el próximo 30 de junio.

La concejala de Deportes, Almudena Parres, y el delegado provincial, Fernando Vázquez, han visitado esta mañana a los participantes durante una de las sesiones preparatorias. Ambos han destacado el éxito de una propuesta que nació en 2017 y que, con el paso de las ediciones, se ha consolidado como una de las actividades más demandadas por los salmantinos, gracias a su capacidad para combinar el ejercicio físico con la socialización.

Entrenamiento adaptado y convivencia

Las sesiones están diseñadas específicamente para este grupo de edad y no requieren experiencia previa en el deporte de la canasta. Los entrenamientos se desarrollan los martes y jueves en turnos de 45 minutos, bajo la supervisión de técnicos cualificados expertos en bienestar físico y envejecimiento saludable. El enfoque del programa no es competitivo, sino que busca utilizar el baloncesto como una herramienta para mejorar la movilidad, la coordinación y, sobre todo, para fomentar la convivencia entre los vecinos.

Más allá de la canasta

El espíritu del ‘SuperSenior’ trasciende las líneas de la pista municipal. El programa busca generar experiencias compartidas que refuercen los vínculos entre los participantes y con el tejido deportivo de la ciudad. Como ejemplo de esta filosofía, el grupo asistió recientemente como invitado al pabellón de Würzburg para presenciar el encuentro de la Liga Femenina entre el Perfumerías Avenida y el Joventut Badalona, disfrutando de cerca del máximo nivel del baloncesto nacional.

Con esta nueva convocatoria, Salamanca sigue posicionándose como una ciudad referente en el fomento del deporte para todas las edades, demostrando que la pasión por el baloncesto no entiende de fechas de nacimiento.